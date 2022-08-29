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Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани
Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани - РИА Новости, 29.08.2022
Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани
Синоптики прогнозируют ливни и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение объявлено 29 августа, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:49
2022-08-29T10:49
2022-08-29T10:49
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КРАСНОДАР, 29 авг – РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение объявлено 29 августа, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.По информации ведомства, в течение суток 29 августа "местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду".Кроме этого, есть вероятность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.При этом сохраняется жаркая погода: температура воздуха днем достигнет 35 градусов; в горах до 30 градусов, а на Черноморском побережье до 33 градусов, отмечают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram-канале."По Краснодарскому краю: температура воздуха ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов; в горах ночью 13-18 градусов, днем 25-30 градусов. На Черноморском побережье ночью 19-24 градусов, на участке Анапа-Геленджик 23-28 градусов; днем 28-33 градуса", – добавляют в пресс-службе ГУМЧС России по региону.Спасатели рекомендуют горожанам и туристам воздержаться от отдыха у воды, а также не выходить в море на плавательных средствах во время непогоды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодарский край, анапа, геленджик, туристы, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Анапа, Геленджик, туристы, Отдых на море
Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани
Синоптики прогнозируют ливни на территории Кубани, объявлено штормовое предупреждение
КРАСНОДАР, 29 авг – РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение объявлено 29 августа, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.
По информации ведомства, в течение суток 29 августа "местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду".
Кроме этого, есть вероятность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.
При этом сохраняется жаркая погода: температура воздуха днем достигнет 35 градусов; в горах до 30 градусов, а на Черноморском побережье до 33 градусов, отмечают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram-канале.
"По Краснодарскому краю: температура воздуха ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов; в горах ночью 13-18 градусов, днем 25-30 градусов. На Черноморском побережье ночью 19-24 градусов, на участке Анапа-Геленджик 23-28 градусов; днем 28-33 градуса", – добавляют в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
Спасатели рекомендуют горожанам и туристам воздержаться от отдыха у воды, а также не выходить в море на плавательных средствах во время непогоды.