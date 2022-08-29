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Российский туроператор запустил продажу путевок на прямых рейсах на Кубу - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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Российский туроператор запустил продажу путевок на прямых рейсах на Кубу
Российский туроператор запустил продажу путевок на прямых рейсах на Кубу - РИА Новости, 29.08.2022
Российский туроператор запустил продажу путевок на прямых рейсах на Кубу
Pegas Touristik первым из российских туроператоров запустил продажи путевок на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, старт программ запланирован на 1... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:22
2022-08-29T16:22
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Pegas Touristik первым из российских туроператоров запустил продажи путевок на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, старт программ запланирован на 1 октября, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Это будут первые прямые рейсы на Кубу с марта 2022 года. Прямые перелеты в Варадеро стартуют с 1 октября с частотой четыре раза в неделю. Маршрут Москва-Варадеро будет обслуживаться на лайнерах Вoeing-777-300ER. Время в пути – 13 часов", - рассказали в ассоциации.К бронированию доступны путевки продолжительностью от четырех до 21 ночи. Пакетный тур в Варадеро с вылетом из Москвы 1 октября на 10 ночей обойдется от 142,9 тысячи рублей на двоих. "Полетная программа на Кайо-Коко на Вoeing-777-300ER запланирована со 2 октября с частотой три-четыре раза в неделю. Возможны заезды на срок от двух до 30 ночей. Стоимость пакетного тура на 10 ночей на старте программы – от 135,1 тысячи рублей", - добавили в АТОР.Помимо путевок на Кубу, туроператор запустил продажи путевок на прямых рейсах авиакомпании Nordwind на венесуэльский остров Маргарита. "С 1 октября из Москвы в Венесуэлу, помимо Conviasa, на базе которой формируют туры Tez Tour и "Интурист", начнет летать Nordwind. Турпакеты на этой перевозке уже выставил в продажу Pegas Touristik. Купить тур на остров Маргарита можно за 120,4 тысячи рублей на человека", – указали в ассоциации.
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туризм, новости - туризм, куба, венесуэла, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист, туристы, доминикана, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Венесуэла, Варадеро, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист, туристы, Доминикана, куда можно лететь, Отдых на море
16:22 29.08.2022
 
Российский туроператор запустил продажу путевок на прямых рейсах на Кубу

АТОР: Pegas Touristik первым запустил продажи туров на прямых рейсах на Кубу

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на один их отелей Варадеро, Куба
Вид на один их отелей Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Pegas Touristik первым из российских туроператоров запустил продажи путевок на прямых рейсах Nordwind Airlines на Кубу, старт программ запланирован на 1 октября, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Это будут первые прямые рейсы на Кубу с марта 2022 года. Прямые перелеты в Варадеро стартуют с 1 октября с частотой четыре раза в неделю. Маршрут Москва-Варадеро будет обслуживаться на лайнерах Вoeing-777-300ER. Время в пути – 13 часов", - рассказали в ассоциации.
К бронированию доступны путевки продолжительностью от четырех до 21 ночи. Пакетный тур в Варадеро с вылетом из Москвы 1 октября на 10 ночей обойдется от 142,9 тысячи рублей на двоих.
"Полетная программа на Кайо-Коко на Вoeing-777-300ER запланирована со 2 октября с частотой три-четыре раза в неделю. Возможны заезды на срок от двух до 30 ночей. Стоимость пакетного тура на 10 ночей на старте программы – от 135,1 тысячи рублей", - добавили в АТОР.
Помимо путевок на Кубу, туроператор запустил продажи путевок на прямых рейсах авиакомпании Nordwind на венесуэльский остров Маргарита. "С 1 октября из Москвы в Венесуэлу, помимо Conviasa, на базе которой формируют туры Tez Tour и "Интурист", начнет летать Nordwind. Турпакеты на этой перевозке уже выставил в продажу Pegas Touristik. Купить тур на остров Маргарита можно за 120,4 тысячи рублей на человека", – указали в ассоциации.
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