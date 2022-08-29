https://ria.ru/20220829/krizis-1812784489.html

Названо главное потрясение для Европы предстоящей осенью

Названо главное потрясение для Европы предстоящей осенью - РИА Новости, 29.08.2022

Названо главное потрясение для Европы предстоящей осенью

Во многом из-за глупости и стратегической недальновидности политических элит Европу ожидают "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T04:36

2022-08-29T04:36

2022-08-29T06:39

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Во многом из-за глупости и стратегической недальновидности политических элит Европу ожидают "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности зима", говорится в статье хорватского издания Geopolitika.news за авторством Зорана Метера."Неопределенность, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная, все больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского Союза, так и тех, кто еще не вошел в него или покинул ЕС по собственному желанию", - отмечает Метер.Как указывает автор, проблемы "более или менее" одинаковые везде: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, финансовое истощение из-за украинского конфликта. "Становится все больше европейских стран, которые погружаются в политические кризисы из-за всего вышеперечисленного. Так, уже ушли в отставку некоторые правительства, в том числе в Болгарии, Эстонии, Великобритании и Италии", – напоминает он.При этом для правящей элиты на деле намного опаснее будет "бунт" недовольных граждан, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками, считает Метер. Примером подобного "бунта" он назвал масштабные выступления голландских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев из-за мер властей по борьбе с выбросами газов."Можно даже сказать, что момент самый неподходящий. И Нидерланды, безусловно, в этом смысле не одиноки, а лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского Союза, но и коллективного Запада в целом", - пишет автор.В качестве подтверждения, по его словам, достаточно сказать, что ЕС сам принимает сейчас непопулярные с его собственной точки зрения решения, которые отодвигают на второй план развитие дорогих проектов возобновляемых источников энергии и их использование, и возвращает ископаемое топливо.О том, что ситуация в Европе ухудшается, говорят и недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе предупредил французов, что им предстоят тяжелые месяцы, поскольку мир переживает "великие перемены", и что "у свободы есть цена".Как указывает Метер, в необходимости личного самопожертвования "легко убедить политиков", но очень трудно убедить в этом граждан с их резко выросшими расходами на жизнь. "Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит", - резюмирует он.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220828/zapad-1812750915.html

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