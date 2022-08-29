https://ria.ru/20220829/kovalev-1812965264.html

СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева

СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева - РИА Новости, 29.08.2022

СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева

Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:38

2022-08-29T17:38

2022-08-29T18:11

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

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украина

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева.По данным ведомства, Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим, отмечает СК."Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Добавляется, что СК примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

https://ria.ru/20220826/vzryv-1812346459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр