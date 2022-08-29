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СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/kovalev-1812965264.html
СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева
СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева - РИА Новости, 29.08.2022
СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева
Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:38
2022-08-29T18:11
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева.По данным ведомства, Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим, отмечает СК."Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Добавляется, что СК примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
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россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
17:38 29.08.2022 (обновлено: 18:11 29.08.2022)
 
СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева

В Херсонской области погиб зампредседателя администрации по сельскому хозяйству Ковалев

© Фото : соцсети Алексея КовалеваАлексей Ковалев
Алексей Ковалев - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : соцсети Алексея Ковалева
Алексей Ковалев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева.
По данным ведомства, Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим, отмечает СК.
"Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Добавляется, что СК примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
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