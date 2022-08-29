https://ria.ru/20220829/kovalev-1812965264.html
СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева
СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева - РИА Новости, 29.08.2022
СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева
Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:38
2022-08-29T17:38
2022-08-29T18:11
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следственный комитет россии (ск рф)
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херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева.По данным ведомства, Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим, отмечает СК."Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Добавляется, что СК примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
https://ria.ru/20220826/vzryv-1812346459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:38 29.08.2022 (обновлено: 18:11 29.08.2022)
СК расследует гибель замглавы Херсонской ВГА Ковалева
В Херсонской области погиб зампредседателя администрации по сельскому хозяйству Ковалев