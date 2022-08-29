https://ria.ru/20220829/kolumbiya-1812780452.html

В Колумбии застрелили двух журналистов, сообщили СМИ

В Колумбии застрелили двух журналистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2022

В Колумбии застрелили двух журналистов, сообщили СМИ

Колумбийские журналисты Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас погибли в результате вооруженного нападения в департаменте Магдалена на севере страны, сообщило издание РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T02:03

2022-08-29T02:03

2022-08-29T02:05

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колумбия

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МЕХИКО, 29 авг - РИА Новости. Колумбийские журналисты Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас погибли в результате вооруженного нападения в департаменте Магдалена на севере страны, сообщило издание Semana.Еще один пассажир автомобиля, в котором ехали сотрудники СМИ, получил ранения.По информации Semana, два года назад Лейнер получал угрозы в муниципалитете Фундасьон от одной из влиятельных местных семей. Отмечается, что из-за своих публикаций он становился фигурантом уголовных дел.

https://ria.ru/20220817/meksika-1810119415.html

колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, колумбия