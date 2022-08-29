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В Колумбии застрелили двух журналистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2022
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В Колумбии застрелили двух журналистов, сообщили СМИ
В Колумбии застрелили двух журналистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2022
В Колумбии застрелили двух журналистов, сообщили СМИ
Колумбийские журналисты Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас погибли в результате вооруженного нападения в департаменте Магдалена на севере страны, сообщило издание РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:03
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колумбия
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МЕХИКО, 29 авг - РИА Новости. Колумбийские журналисты Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас погибли в результате вооруженного нападения в департаменте Магдалена на севере страны, сообщило издание Semana.Еще один пассажир автомобиля, в котором ехали сотрудники СМИ, получил ранения.По информации Semana, два года назад Лейнер получал угрозы в муниципалитете Фундасьон от одной из влиятельных местных семей. Отмечается, что из-за своих публикаций он становился фигурантом уголовных дел.
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в мире, колумбия
В мире, Колумбия
02:03 29.08.2022 (обновлено: 02:05 29.08.2022)
 
В Колумбии застрелили двух журналистов, сообщили СМИ

Semana: в Колумбии из-за нападения погибли журналисты Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас

© AFP 2022 / Luis RobayoКолумбийский полицейский
Колумбийский полицейский - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Luis Robayo
Колумбийский полицейский. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 авг - РИА Новости. Колумбийские журналисты Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас погибли в результате вооруженного нападения в департаменте Магдалена на севере страны, сообщило издание Semana.
"Власти Фундасьона, Магдалена, подтвердили Semana убийство двух журналистов на местном шоссе. В районе Санта-Роса-де-Лима вооруженные люди перехватили автомобиль, в котором они ехали", - говорится в материале издания.
Еще один пассажир автомобиля, в котором ехали сотрудники СМИ, получил ранения.
По информации Semana, два года назад Лейнер получал угрозы в муниципалитете Фундасьон от одной из влиятельных местных семей. Отмечается, что из-за своих публикаций он становился фигурантом уголовных дел.
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