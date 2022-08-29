https://ria.ru/20220829/kofe-1812788359.html

Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России

Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России - РИА Новости, 29.08.2022

Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России

Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:13

2022-08-29T07:13

2022-08-29T07:18

экономика

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%, сообщили РИА Новости эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).Он пояснил, что "первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика". "Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире", - сказал эксперт."К примеру, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм. Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тысячу рублей", - рассказал Чарный.При этом он отметил, что "урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится — то цены вернуться к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт".Его коллега, руководитель сегмента "Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства" рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев добавил, что "цены на кофе имеют две составляющие: двухгодичные колебания из-за особенностей вегетации и относительно устойчивый тренд на рост из-за ухудшения климатических условий в районах возделывания"."В первую очередь, это касается арабики, более чувствительной к температуре и влажности. По объему производства на арабику приходится 60-70%. Поэтому ожидание общего роста цен действительно прогнозируется и аналитическими агентствами и производителями", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220822/kofe-1810848966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия