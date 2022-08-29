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Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России - РИА Новости, 29.08.2022
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Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России
Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России - РИА Новости, 29.08.2022
Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России
Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:13
2022-08-29T07:18
экономика
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%, сообщили РИА Новости эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).Он пояснил, что "первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика". "Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире", - сказал эксперт."К примеру, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм. Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тысячу рублей", - рассказал Чарный.При этом он отметил, что "урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится — то цены вернуться к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт".Его коллега, руководитель сегмента "Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства" рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев добавил, что "цены на кофе имеют две составляющие: двухгодичные колебания из-за особенностей вегетации и относительно устойчивый тренд на рост из-за ухудшения климатических условий в районах возделывания"."В первую очередь, это касается арабики, более чувствительной к температуре и влажности. По объему производства на арабику приходится 60-70%. Поэтому ожидание общего роста цен действительно прогнозируется и аналитическими агентствами и производителями", - сказал он.
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экономика, россия
Экономика, Россия
07:13 29.08.2022 (обновлено: 07:18 29.08.2022)
 
Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России

Эксперт Чарный спрогнозировал подорожание кофе в России на треть из-за мирового неурожая

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%, сообщили РИА Новости эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", - рассказал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

Он пояснил, что "первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика". "Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире", - сказал эксперт.
"К примеру, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм. Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тысячу рублей", - рассказал Чарный.
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При этом он отметил, что "урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится — то цены вернуться к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт".

"Важно понимать, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие, а оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса, подходящий для "людей с Mercedes, iPhone", - добавил специалист.

Его коллега, руководитель сегмента "Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства" рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев добавил, что "цены на кофе имеют две составляющие: двухгодичные колебания из-за особенностей вегетации и относительно устойчивый тренд на рост из-за ухудшения климатических условий в районах возделывания".
"В первую очередь, это касается арабики, более чувствительной к температуре и влажности. По объему производства на арабику приходится 60-70%. Поэтому ожидание общего роста цен действительно прогнозируется и аналитическими агентствами и производителями", - сказал он.
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