https://ria.ru/20220829/kivin-2022-1813014735.html
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" - РИА Новости, 29.08.2022
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"
Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев, сообщает Первый канал. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:43
2022-08-29T20:43
2022-08-29T20:43
шоубиз
олимпийские игры
дмитрий хрусталев
дмитрий нагиев
светлогорск
александр масляков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/66/1553196654_0:65:2045:1215_1920x0_80_0_0_02db0c91433802a42ab2187a3fd08360.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев, сообщает Первый канал.В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором телеведущий и президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант."Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2022" 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий – Дмитрий Хрусталев", - говорится в сообщении.Отмечается, что лучшие команды клуба веселых и находчивых разыграют награды музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН" в Светлогорске.
https://ria.ru/20220504/urgant-1786860799.html
светлогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/66/1553196654_0:0:2037:1527_1920x0_80_0_0_83a28075d0be5394648e6c0bdc9a8acc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, дмитрий хрусталев, дмитрий нагиев, светлогорск, александр масляков
Шоубиз, Олимпийские игры, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Светлогорск, Александр Масляков
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"
Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев