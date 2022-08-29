https://ria.ru/20220829/kivin-2022-1813014735.html

Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"

Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" - РИА Новости, 29.08.2022

Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"

Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев, сообщает Первый канал. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:43

2022-08-29T20:43

2022-08-29T20:43

шоубиз

олимпийские игры

дмитрий хрусталев

дмитрий нагиев

светлогорск

александр масляков

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев, сообщает Первый канал.В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором телеведущий и президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант."Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2022" 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий – Дмитрий Хрусталев", - говорится в сообщении.Отмечается, что лучшие команды клуба веселых и находчивых разыграют награды музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН" в Светлогорске.

https://ria.ru/20220504/urgant-1786860799.html

светлогорск

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олимпийские игры, дмитрий хрусталев, дмитрий нагиев, светлогорск, александр масляков