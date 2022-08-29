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Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" - РИА Новости, 29.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220829/kivin-2022-1813014735.html
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" - РИА Новости, 29.08.2022
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"
Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев, сообщает Первый канал. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:43
2022-08-29T20:43
шоубиз
олимпийские игры
дмитрий хрусталев
дмитрий нагиев
светлогорск
александр масляков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев, сообщает Первый канал.В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором телеведущий и президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант."Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2022" 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий – Дмитрий Хрусталев", - говорится в сообщении.Отмечается, что лучшие команды клуба веселых и находчивых разыграют награды музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН" в Светлогорске.
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олимпийские игры, дмитрий хрусталев, дмитрий нагиев, светлогорск, александр масляков
Шоубиз, Олимпийские игры, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Светлогорск, Александр Масляков
20:43 29.08.2022
 
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"

Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Хрусталев
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Телеведущий Дмитрий Хрусталев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" будет Дмитрий Хрусталев, сообщает Первый канал.
В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором телеведущий и президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.
"Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2022" 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий – Дмитрий Хрусталев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лучшие команды клуба веселых и находчивых разыграют награды музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН" в Светлогорске.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 18:20Шоубиз
Иван Ургант вместе со своим шоу даст концерты в Германии
 
ШоубизОлимпийские игрыДмитрий ХрусталевДмитрий НагиевСветлогорскАлександр Масляков
 
 
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