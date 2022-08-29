https://ria.ru/20220829/kitay-1812886485.html

Китай направил 37 самолетов и восемь кораблей к Тайваню

Китай направил 37 самолетов и восемь кораблей к Тайваню - РИА Новости, 29.08.2022

Китай направил 37 самолетов и восемь кораблей к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 37 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:52

2022-08-29T13:52

2022-08-29T13:52

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

су-30

визит пелоси на тайвань

сша

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 37 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 29 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 37 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе восемь истребителей Су-30, два J-11 и два J-16.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220828/korabli-1812652397.html

https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, су-30, визит пелоси на тайвань, сша