https://ria.ru/20220829/kherson-1812971895.html

Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион

Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион - РИА Новости, 29.08.2022

Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион

Украинские войска проводят массированные обстрелы Херсонской области, но настоящего наступления не начинают, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:56

2022-08-29T17:56

2022-08-29T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массированные обстрелы Херсонской области, но настоящего наступления не начинают, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.О том, что Украина начала наступление по многим направлениям на южном фронте, включая Херсонскую область, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя оперативного командования "Юг" украинского Минобороны Наталью Гуменюк.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220820/vsu-1811047520.html

херсонская область

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр