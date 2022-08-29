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Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/kherson-1812971895.html
Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион
Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион - РИА Новости, 29.08.2022
Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион
Украинские войска проводят массированные обстрелы Херсонской области, но настоящего наступления не начинают, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:56
2022-08-29T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массированные обстрелы Херсонской области, но настоящего наступления не начинают, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.О том, что Украина начала наступление по многим направлениям на южном фронте, включая Херсонскую область, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя оперативного командования "Юг" украинского Минобороны Наталью Гуменюк.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:56 29.08.2022 (обновлено: 18:45 29.08.2022)
 
Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов опроверг слова офиса Зеленского о наступлении на регион

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Херсон
Город Херсон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массированные обстрелы Херсонской области, но настоящего наступления не начинают, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует", — сказал собеседник агентства.
О том, что Украина начала наступление по многим направлениям на южном фронте, включая Херсонскую область, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя оперативного командования "Юг" украинского Минобороны Наталью Гуменюк.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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