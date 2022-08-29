17:56 29.08.2022 (обновлено: 18:45 29.08.2022)
Херсонские власти опровергли слова офиса Зеленского о наступлении на регион
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов опроверг слова офиса Зеленского о наступлении на регион
Город Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массированные обстрелы Херсонской области, но настоящего наступления не начинают, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует", — сказал собеседник агентства.
О том, что Украина начала наступление по многим направлениям на южном фронте, включая Херсонскую область, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя оперативного командования "Юг" украинского Минобороны Наталью Гуменюк.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.