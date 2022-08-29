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Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу - РИА Новости, 29.08.2022
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Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу
Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу - РИА Новости, 29.08.2022
Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу
Попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева, заявил журналистам военно-дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T04:30
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в мире
украина
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева, заявил журналистам военно-дипломатический источник."Все эти истерические попытки "затыкания дыр" лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую - его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат", - сказал источник.
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60
в мире, украина
В мире, Украина
04:30 29.08.2022 (обновлено: 04:31 29.08.2022)
 
Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу

Попытки Киева "затыкать дыры" из-за нехватки военных кадров лишь оттянут катастрофу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева, заявил журналистам военно-дипломатический источник.
"Все эти истерические попытки "затыкания дыр" лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую - его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат", - сказал источник.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
04:21
Источник: Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших в США
 
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