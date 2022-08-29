https://ria.ru/20220829/katastrofa-1812784158.html

Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу

Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу - РИА Новости, 29.08.2022

Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу

Попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева, заявил журналистам военно-дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T04:30

2022-08-29T04:30

2022-08-29T04:31

в мире

украина

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева, заявил журналистам военно-дипломатический источник."Все эти истерические попытки "затыкания дыр" лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую - его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат", - сказал источник.

https://ria.ru/20220829/letchiki-1812783978.html

украина

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Максим Горбачев

в мире, украина