https://ria.ru/20220829/katastrofa-1812784158.html
Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу
Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу - РИА Новости, 29.08.2022
Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу
Попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева, заявил журналистам военно-дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T04:30
2022-08-29T04:30
2022-08-29T04:31
в мире
украина
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева, заявил журналистам военно-дипломатический источник."Все эти истерические попытки "затыкания дыр" лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую - его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат", - сказал источник.
https://ria.ru/20220829/letchiki-1812783978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
04:30 29.08.2022 (обновлено: 04:31 29.08.2022)
Источник: попытки Киева "затыкать дыры" лишь оттянут катастрофу
Попытки Киева "затыкать дыры" из-за нехватки военных кадров лишь оттянут катастрофу