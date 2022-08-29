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На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка - РИА Новости, 29.08.2022
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На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка
На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка - РИА Новости, 29.08.2022
На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка
Подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка задержали в Курильске на острове Итуруп, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:22
2022-08-29T03:22
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка задержали в Курильске на острове Итуруп, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета России по Сахалинской области."В отношении 46-летнего жителя города Курильска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 30 п. "в" "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в пресс-службе.По информации ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
03:22 29.08.2022
 
На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

В Курильске задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка задержали в Курильске на острове Итуруп, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета России по Сахалинской области.
"В отношении 46-летнего жителя города Курильска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 30 п. "в" "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в пресс-службе.
Фельдшер - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 14:35
В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования
По информации ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.
 
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