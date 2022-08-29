https://ria.ru/20220829/iturup-1812782520.html

На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка - РИА Новости, 29.08.2022

На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

Подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка задержали в Курильске на острове Итуруп, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:22

2022-08-29T03:22

2022-08-29T03:22

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка задержали в Курильске на острове Итуруп, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета России по Сахалинской области."В отношении 46-летнего жителя города Курильска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 30 п. "в" "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в пресс-службе.По информации ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

https://ria.ru/20220822/norilsk-1811305522.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия