https://ria.ru/20220829/iturup-1812782520.html
На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка
На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка - РИА Новости, 29.08.2022
На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка
Подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка задержали в Курильске на острове Итуруп, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:22
2022-08-29T03:22
2022-08-29T03:22
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка задержали в Курильске на острове Итуруп, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета России по Сахалинской области."В отношении 46-летнего жителя города Курильска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 30 п. "в" "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в пресс-службе.По информации ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.
https://ria.ru/20220822/norilsk-1811305522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
На Итурупе задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка
В Курильске задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка