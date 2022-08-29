Рейтинг@Mail.ru
Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/irak-1813029599.html
Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра
Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра - РИА Новости, 29.08.2022
Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в понедельник вечером выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T22:08
2022-08-29T22:08
в мире
муктада ас-садр
ирак
багдад (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812919350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6667c39fb92623be76ca71f4b931c9a5.jpg
ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в понедельник вечером выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам шиитского лидера Муктады ас-Садра, говорится в заявлении офиса премьера, которое приводит телеканал "Аль-Джазира"."Наши силы безопасности ответственны за обеспечение защиты протестующих, поэтому запрещено использовать огнестрельное оружие и открывать огонь по демонстрантам любой стороной в службах безопасности", - отмечается в заявлении.Кроме того, премьер дал указание начать расследование последнего инцидента в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, куда в понедельник прорвались демонстранты, которые атаковали Республиканский дворец правительства Ирака. Это произошло после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил о завершении политической карьеры и прекращении любой политической деятельности, намекнув на угрозы в его адрес.
https://ria.ru/20220829/protesty-1813026573.html
ирак
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812919350_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_d2a881a83e5c5c56769c26355862c0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, муктада ас-садр, ирак, багдад (город)
В мире, Муктада ас-Садр, Ирак, Багдад (город)
22:08 29.08.2022
 
Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра

Премьер Ирака аль-Каземи запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра

© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в зеленую зону Багдада - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в понедельник вечером выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам шиитского лидера Муктады ас-Садра, говорится в заявлении офиса премьера, которое приводит телеканал "Аль-Джазира".
"Наши силы безопасности ответственны за обеспечение защиты протестующих, поэтому запрещено использовать огнестрельное оружие и открывать огонь по демонстрантам любой стороной в службах безопасности", - отмечается в заявлении.
Сотрудники правоохранительных органов Ирака в Багдаде - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 21:47
СМИ: на улицах Багдада развернули подразделения иракской армии
Кроме того, премьер дал указание начать расследование последнего инцидента в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, куда в понедельник прорвались демонстранты, которые атаковали Республиканский дворец правительства Ирака. Это произошло после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил о завершении политической карьеры и прекращении любой политической деятельности, намекнув на угрозы в его адрес.
 
В миреМуктада ас-СадрИракБагдад (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала