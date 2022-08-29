https://ria.ru/20220829/irak-1813029599.html

Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра

Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра - РИА Новости, 29.08.2022

Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в понедельник вечером выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T22:08

2022-08-29T22:08

2022-08-29T22:08

в мире

муктада ас-садр

ирак

багдад (город)

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ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в понедельник вечером выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам шиитского лидера Муктады ас-Садра, говорится в заявлении офиса премьера, которое приводит телеканал "Аль-Джазира"."Наши силы безопасности ответственны за обеспечение защиты протестующих, поэтому запрещено использовать огнестрельное оружие и открывать огонь по демонстрантам любой стороной в службах безопасности", - отмечается в заявлении.Кроме того, премьер дал указание начать расследование последнего инцидента в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, куда в понедельник прорвались демонстранты, которые атаковали Республиканский дворец правительства Ирака. Это произошло после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил о завершении политической карьеры и прекращении любой политической деятельности, намекнув на угрозы в его адрес.

https://ria.ru/20220829/protesty-1813026573.html

ирак

багдад (город)

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Наталья Макарова

в мире, муктада ас-садр, ирак, багдад (город)