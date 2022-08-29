Премьер Ирака запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра
Премьер Ирака аль-Каземи запретил стрелять в протестующих сторонников ас-Садра
© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в понедельник вечером выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам шиитского лидера Муктады ас-Садра, говорится в заявлении офиса премьера, которое приводит телеканал "Аль-Джазира".
"Наши силы безопасности ответственны за обеспечение защиты протестующих, поэтому запрещено использовать огнестрельное оружие и открывать огонь по демонстрантам любой стороной в службах безопасности", - отмечается в заявлении.
Кроме того, премьер дал указание начать расследование последнего инцидента в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, куда в понедельник прорвались демонстранты, которые атаковали Республиканский дворец правительства Ирака. Это произошло после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил о завершении политической карьеры и прекращении любой политической деятельности, намекнув на угрозы в его адрес.