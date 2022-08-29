17:36 29.08.2022 (обновлено: 18:06 29.08.2022)
В Ираке ввели комендантский час по всей стране
Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране с 19:00
© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране, начиная с 19.00 понедельника (совпадает с мск) до дальнейшего уведомления в связи с обострением обстановки в стране, говорится в заявлении объединенного командования силами безопасности Ирака, переданном телеканалом "Аль-Джазира".
"Объявляется полный запрет на передвижение во всех провинциях Ирака, начиная с 19.00 сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления", - говорится в приказе сил безопасности.
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Ранее власти Ирака объявили о введении комендантского часа с 15.30 (совпадает с мск) только в Багдаде, но сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра, которые проникли к Республиканскому дворцу внутри охраняемой "зеленой зоны" Багдада, проигнорировали распоряжение властей. В настоящее время сотрудники сил безопасности разгоняют протестующих, используя слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
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