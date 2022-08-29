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В Ираке ввели комендантский час по всей стране - РИА Новости, 29.08.2022
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В Ираке ввели комендантский час по всей стране
В Ираке ввели комендантский час по всей стране - РИА Новости, 29.08.2022
В Ираке ввели комендантский час по всей стране
Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране, начиная с 19.00 понедельника (совпадает с мск) до дальнейшего уведомления в связи с... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:36
2022-08-29T18:06
в мире
ирак
муктада ас-садр
багдад (город)
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ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране, начиная с 19.00 понедельника (совпадает с мск) до дальнейшего уведомления в связи с обострением обстановки в стране, говорится в заявлении объединенного командования силами безопасности Ирака, переданном телеканалом "Аль-Джазира"."Объявляется полный запрет на передвижение во всех провинциях Ирака, начиная с 19.00 сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления", - говорится в приказе сил безопасности.Ранее власти Ирака объявили о введении комендантского часа с 15.30 (совпадает с мск) только в Багдаде, но сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра, которые проникли к Республиканскому дворцу внутри охраняемой "зеленой зоны" Багдада, проигнорировали распоряжение властей. В настоящее время сотрудники сил безопасности разгоняют протестующих, используя слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
https://ria.ru/20220829/bagdad-1812925685.html
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в мире, ирак, муктада ас-садр, багдад (город)
В мире, Ирак, Муктада ас-Садр, Багдад (город)
17:36 29.08.2022 (обновлено: 18:06 29.08.2022)
 
В Ираке ввели комендантский час по всей стране

Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране с 19:00

© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в зеленую зону Багдада - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране, начиная с 19.00 понедельника (совпадает с мск) до дальнейшего уведомления в связи с обострением обстановки в стране, говорится в заявлении объединенного командования силами безопасности Ирака, переданном телеканалом "Аль-Джазира".
"Объявляется полный запрет на передвижение во всех провинциях Ирака, начиная с 19.00 сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления", - говорится в приказе сил безопасности.
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственной акции протеста в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:39
Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде
Ранее власти Ирака объявили о введении комендантского часа с 15.30 (совпадает с мск) только в Багдаде, но сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра, которые проникли к Республиканскому дворцу внутри охраняемой "зеленой зоны" Багдада, проигнорировали распоряжение властей. В настоящее время сотрудники сил безопасности разгоняют протестующих, используя слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
Сторонники Муктады ас-Садра в Республиканском дворце в Багдаде - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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