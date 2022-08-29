https://ria.ru/20220829/irak-1812964774.html

В Ираке ввели комендантский час по всей стране

В Ираке ввели комендантский час по всей стране - РИА Новости, 29.08.2022

В Ираке ввели комендантский час по всей стране

Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране, начиная с 19.00 понедельника (совпадает с мск) до дальнейшего уведомления в связи с... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:36

2022-08-29T17:36

2022-08-29T18:06

в мире

ирак

муктада ас-садр

багдад (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812919350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6667c39fb92623be76ca71f4b931c9a5.jpg

ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране, начиная с 19.00 понедельника (совпадает с мск) до дальнейшего уведомления в связи с обострением обстановки в стране, говорится в заявлении объединенного командования силами безопасности Ирака, переданном телеканалом "Аль-Джазира"."Объявляется полный запрет на передвижение во всех провинциях Ирака, начиная с 19.00 сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления", - говорится в приказе сил безопасности.Ранее власти Ирака объявили о введении комендантского часа с 15.30 (совпадает с мск) только в Багдаде, но сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра, которые проникли к Республиканскому дворцу внутри охраняемой "зеленой зоны" Багдада, проигнорировали распоряжение властей. В настоящее время сотрудники сил безопасности разгоняют протестующих, используя слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20220829/bagdad-1812925685.html

https://ria.ru/20220829/irak-1812942743.html

ирак

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, муктада ас-садр, багдад (город)