https://ria.ru/20220829/irak-1812960283.html

В Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец

В Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец - РИА Новости, 29.08.2022

В Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец

Иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец в Багдаде, в который ворвались сторонники Муктады ас-Садра, сообщил телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:21

2022-08-29T17:21

2022-08-29T18:54

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КАИР, 29 авг — РИА Новости. Иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец в Багдаде, в который ворвались сторонники Муктады ас-Садра, сообщил телеканал Sky News Arabia.В столкновениях два человека погибли и 19 получили ранения.Также по всему Ираку вводится комендантский час — полный запрет на передвижение во всех провинциях, который начинается в 19:00 понедельника и действует до дальнейшего уведомления, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на приказ сил безопасности.Сотни сторонников Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "Зеленую зону" Багдада. Протестующие штурмовали Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства Ирака.Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что его могут убить.Протесты его сторонников возобновились в конце июля. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны — определить дату досрочных выборов. Однако Высший судебный совет Ирака отказал политику.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани — претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны".Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.

https://ria.ru/20220825/obstrel-1812127607.html

https://ria.ru/20220829/rossiya-1812828553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ирак, багдад (город), муктада ас-садр