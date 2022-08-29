https://ria.ru/20220829/irak-1812960283.html
В Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец
В Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец - РИА Новости, 29.08.2022
В Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец
Иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец в Багдаде, в который ворвались сторонники Муктады ас-Садра, сообщил телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:21
2022-08-29T17:21
2022-08-29T18:54
в мире
ирак
багдад (город)
муктада ас-садр
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КАИР, 29 авг — РИА Новости. Иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец в Багдаде, в который ворвались сторонники Муктады ас-Садра, сообщил телеканал Sky News Arabia.В столкновениях два человека погибли и 19 получили ранения.Также по всему Ираку вводится комендантский час — полный запрет на передвижение во всех провинциях, который начинается в 19:00 понедельника и действует до дальнейшего уведомления, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на приказ сил безопасности.Сотни сторонников Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "Зеленую зону" Багдада. Протестующие штурмовали Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства Ирака.Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что его могут убить.Протесты его сторонников возобновились в конце июля. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны — определить дату досрочных выборов. Однако Высший судебный совет Ирака отказал политику.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани — претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны".Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.
https://ria.ru/20220825/obstrel-1812127607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, багдад (город), муктада ас-садр
В мире, Ирак, Багдад (город), Муктада ас-Садр
17:21 29.08.2022 (обновлено: 18:54 29.08.2022)
В Багдаде иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец
Иракские силовики взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде
КАИР, 29 авг — РИА Новости.
Иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец в Багдаде, в который ворвались сторонники Муктады ас-Садра, сообщил телеканал Sky News Arabia
.
"Против сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра был применен слезоточивый газ", — уточнил телеканал со ссылкой на свидетелей.
В столкновениях два человека погибли и 19 получили ранения.
Также по всему Ираку
вводится комендантский час — полный запрет на передвижение во всех провинциях, который начинается в 19:00 понедельника и действует до дальнейшего уведомления, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на приказ сил безопасности.
Сотни сторонников Муктады ас-Садра
после его заявления об уходе из политики ворвались в "Зеленую зону" Багдада
. Протестующие штурмовали Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства Ирака.
Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что его могут убить.
Протесты его сторонников возобновились в конце июля. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны — определить дату досрочных выборов. Однако Высший судебный совет Ирака отказал политику.
Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани — претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны".
Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.
В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.