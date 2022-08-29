https://ria.ru/20220829/irak-1812942743.html

В Ираке отложили заседания правительства

В Ираке отложили заседания правительства - РИА Новости, 29.08.2022

В Ираке отложили заседания правительства

Заседания иракского кабмина отложены в связи с прорывом протестующих в штаб-квартиру правительства в Багдаде, говорится в заявлении премьера Ирака Мустафы... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:19

2022-08-29T16:19

2022-08-29T16:20

в мире

муктада ас-садр

ирак

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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Заседания иракского кабмина отложены в связи с прорывом протестующих в штаб-квартиру правительства в Багдаде, говорится в заявлении премьера Ирака Мустафы Казыми.Сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка."Премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами поручает Совету министров приостановить свои заседания до дальнейшего уведомления в связи с проникновением группы демонстрантов в здание кабмина во дворце правительства", - говорится в заявлении.В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что может быть убит.Иракские власти объявили о введении комендантского часа с 15:30 (совпадает с московским) на всей территории Багдада, чтобы прекратить беспорядки.В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников Муктады ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "зеленой зоны". Ранее один из лидеров "Координационной платформы" Амер аль-Фаиз заявлял РИА Новости, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьера.Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.

https://ria.ru/20220829/bagdad-1812923949.html

https://ria.ru/20220829/bagdad-1812925685.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, муктада ас-садр, ирак