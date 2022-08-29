https://ria.ru/20220829/irak-1812942743.html
В Ираке отложили заседания правительства
В Ираке отложили заседания правительства - РИА Новости, 29.08.2022
В Ираке отложили заседания правительства
Заседания иракского кабмина отложены в связи с прорывом протестующих в штаб-квартиру правительства в Багдаде, говорится в заявлении премьера Ирака Мустафы... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:19
2022-08-29T16:19
2022-08-29T16:20
в мире
муктада ас-садр
ирак
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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Заседания иракского кабмина отложены в связи с прорывом протестующих в штаб-квартиру правительства в Багдаде, говорится в заявлении премьера Ирака Мустафы Казыми.Сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка."Премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами поручает Совету министров приостановить свои заседания до дальнейшего уведомления в связи с проникновением группы демонстрантов в здание кабмина во дворце правительства", - говорится в заявлении.В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что может быть убит.Иракские власти объявили о введении комендантского часа с 15:30 (совпадает с московским) на всей территории Багдада, чтобы прекратить беспорядки.В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников Муктады ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "зеленой зоны". Ранее один из лидеров "Координационной платформы" Амер аль-Фаиз заявлял РИА Новости, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьера.Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.
https://ria.ru/20220829/bagdad-1812923949.html
https://ria.ru/20220829/bagdad-1812925685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, муктада ас-садр, ирак
В мире, Муктада ас-Садр, Ирак
16:19 29.08.2022 (обновлено: 16:20 29.08.2022)
В Ираке отложили заседания правительства
Заседания правительства Ирака отложили из-за прорыва протестующих в его штаб-квартиру
КАИР, 29 авг - РИА Новости.
Заседания иракского кабмина отложены в связи с прорывом протестующих в штаб-квартиру правительства в Багдаде, говорится в заявлении
премьера Ирака Мустафы Казыми.
Сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра
после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.
"Премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами поручает Совету министров приостановить свои заседания до дальнейшего уведомления в связи с проникновением группы демонстрантов в здание кабмина во дворце правительства", - говорится в заявлении.
В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что может быть убит.
Иракские власти объявили о введении комендантского часа с 15:30 (совпадает с московским) на всей территории Багдада, чтобы прекратить беспорядки.
В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников Муктады ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.
Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "зеленой зоны". Ранее один из лидеров "Координационной платформы" Амер аль-Фаиз заявлял РИА Новости, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьера.
Ирак
находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.
В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.