https://ria.ru/20220829/iordaniya-1812843665.html

Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из России

Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из России - РИА Новости, 29.08.2022

Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из России

Авиакомпания Royal Jordanian отменила рейсы Москва - Амман, запланированные на осень, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туристов, которые успели купить билеты. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:05

2022-08-29T13:05

2022-08-29T13:27

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Авиакомпания Royal Jordanian отменила рейсы Москва - Амман, запланированные на осень, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туристов, которые успели купить билеты.Кроме того, информация подтверждается данными с сайта. В продаже сейчас есть только рейсы с вылетом в конце марта 2023 года.Как рассказал один из пассажиров, ранее он приобрел билеты на рейс RJ-178 Royal Jordanian из Москвы в Бангкок со стыковкой в Аммане с вылетом 25 ноября. 28 августа он получил уведомление, что вылет отменен.В офисе иорданской авиакомпании в Москве пояснили, что точная дата начала полетной программы из России в Амман станет известна лишь после 15 сентября. До этого момента бронировать билеты представитель перевозчика не рекомендовал. Тем, кто уже их приобрел, он посоветовал обратиться за возвратом по месту покупки.В подобных случаях юрист Игорь Косицын рекомендует сразу направить требование на возврат денежных средств агенту, у которого были приобретены билеты, а также на всякий случай продублировать запрос и в авиакомпанию. Одновременно можно обратиться в банк, выпустивший карту, с которой производилась оплата, и инициировать процедуру чарджбэка. Даже если банк откажет, необходимо подать обращение повторно. Покупать билеты, по словам эксперта, лучше только на сайтах российских компаний.

https://ria.ru/20220826/turoperatory-1812301887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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