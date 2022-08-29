Рейтинг@Mail.ru
Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из России - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220829/iordaniya-1812843665.html
Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из России
Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из России - РИА Новости, 29.08.2022
Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из России
Авиакомпания Royal Jordanian отменила рейсы Москва - Амман, запланированные на осень, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туристов, которые успели купить билеты. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:05
2022-08-29T13:27
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
амман (город)
иордания
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Авиакомпания Royal Jordanian отменила рейсы Москва - Амман, запланированные на осень, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туристов, которые успели купить билеты.Кроме того, информация подтверждается данными с сайта. В продаже сейчас есть только рейсы с вылетом в конце марта 2023 года.Как рассказал один из пассажиров, ранее он приобрел билеты на рейс RJ-178 Royal Jordanian из Москвы в Бангкок со стыковкой в Аммане с вылетом 25 ноября. 28 августа он получил уведомление, что вылет отменен.В офисе иорданской авиакомпании в Москве пояснили, что точная дата начала полетной программы из России в Амман станет известна лишь после 15 сентября. До этого момента бронировать билеты представитель перевозчика не рекомендовал. Тем, кто уже их приобрел, он посоветовал обратиться за возвратом по месту покупки.В подобных случаях юрист Игорь Косицын рекомендует сразу направить требование на возврат денежных средств агенту, у которого были приобретены билеты, а также на всякий случай продублировать запрос и в авиакомпанию. Одновременно можно обратиться в банк, выпустивший карту, с которой производилась оплата, и инициировать процедуру чарджбэка. Даже если банк откажет, необходимо подать обращение повторно. Покупать билеты, по словам эксперта, лучше только на сайтах российских компаний.
https://ria.ru/20220826/turoperatory-1812301887.html
россия
москва
амман (город)
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_302:0:5123:3616_1920x0_80_0_0_356e401436ff5cb7f11cb0bccf0449af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, москва, амман (город), иордания, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Амман (город), Иордания, Авиабилеты
13:05 29.08.2022 (обновлено: 13:27 29.08.2022)
 
Иорданская авиакомпания отменила осенние рейсы из России

Авиакомпания Royal Jordanian отменила рейсы Москва — Амман, запланированные на осень

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Авиакомпания Royal Jordanian отменила рейсы Москва - Амман, запланированные на осень, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туристов, которые успели купить билеты.
Кроме того, информация подтверждается данными с сайта. В продаже сейчас есть только рейсы с вылетом в конце марта 2023 года.
Как рассказал один из пассажиров, ранее он приобрел билеты на рейс RJ-178 Royal Jordanian из Москвы в Бангкок со стыковкой в Аммане с вылетом 25 ноября. 28 августа он получил уведомление, что вылет отменен.
В офисе иорданской авиакомпании в Москве пояснили, что точная дата начала полетной программы из России в Амман станет известна лишь после 15 сентября. До этого момента бронировать билеты представитель перевозчика не рекомендовал. Тем, кто уже их приобрел, он посоветовал обратиться за возвратом по месту покупки.
В подобных случаях юрист Игорь Косицын рекомендует сразу направить требование на возврат денежных средств агенту, у которого были приобретены билеты, а также на всякий случай продублировать запрос и в авиакомпанию. Одновременно можно обратиться в банк, выпустивший карту, с которой производилась оплата, и инициировать процедуру чарджбэка. Даже если банк откажет, необходимо подать обращение повторно. Покупать билеты, по словам эксперта, лучше только на сайтах российских компаний.
Туристы осматривают гробницы в древнем городе Петра в Иордании - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:58Туризм
Российские туроператоры рассказали о полетной программе в Иорданию
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваАмман (город)ИорданияАвиабилеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала