https://ria.ru/20220829/inflyatsiya-1812938427.html
Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году
Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году - РИА Новости, 29.08.2022
Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году
Инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:09
2022-08-29T16:09
2022-08-29T16:09
экономика
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад", - сказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Белоусов также добавил, что ожидаемый уровень инфляции в России сопоставим с инфляцией в западных странах.
https://ria.ru/20220829/belousov-1812932722.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году
Вице-премьер Беллоусов: инфляция по итогам 2022 года составит 12-13 процентов
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад", - сказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Белоусов также добавил, что ожидаемый уровень инфляции в России
сопоставим с инфляцией в западных странах.