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Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году - РИА Новости, 29.08.2022
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Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году
Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году - РИА Новости, 29.08.2022
Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году
Инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:09
2022-08-29T16:09
экономика
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад", - сказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Белоусов также добавил, что ожидаемый уровень инфляции в России сопоставим с инфляцией в западных странах.
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экономика, россия
Экономика, Россия
16:09 29.08.2022
 
Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году

Вице-премьер Беллоусов: инфляция по итогам 2022 года составит 12-13 процентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад", - сказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Белоусов также добавил, что ожидаемый уровень инфляции в России сопоставим с инфляцией в западных странах.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:53
Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов
 
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