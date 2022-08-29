https://ria.ru/20220829/inflyatsiya-1812938427.html

Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году

Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году - РИА Новости, 29.08.2022

Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году

Инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:09

2022-08-29T16:09

2022-08-29T16:09

экономика

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит примерно 12-13%, эти ожидания гораздо оптимистичнее, чем были ранее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад", - сказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Белоусов также добавил, что ожидаемый уровень инфляции в России сопоставим с инфляцией в западных странах.

https://ria.ru/20220829/belousov-1812932722.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия