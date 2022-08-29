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АКИТ попросит Минпромторг продлить режим параллельного импорта

АКИТ попросит Минпромторг продлить режим параллельного импорта - РИА Новости, 29.08.2022

АКИТ попросит Минпромторг продлить режим параллельного импорта

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит обращение в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие параллельного импорта в стране как эффективный... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:23

2022-08-29T09:23

2022-08-29T09:23

денис мантуров

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит обращение в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие параллельного импорта в стране как эффективный механизм противодействия дефициту товаров и контрафакту, сообщили РИА Новости в АКИТ.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.Но в конце июля вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта для некоторых групп товаров вскоре отменят."Ассоциация готовит письмо в Минпромторг РФ с просьбой продлить параллельный импорт в России… Срок необходимой пролонгации в ассоциации сейчас обсуждается", - говорится в сообщении. А по словам президента АКИТ Артёма Соколова, параллельный импорт позволил сохранить и расширить доступный ассортимент товаров, несмотря на международные санкции, при это потребитель остается защищён, поскольку получает оригинальную продукцию."Очевидно, что как раз при отмене параллельного импорта — понятных условий ввоза оригинальной продукции - страна, во-первых, столкнется с колоссальным дефицитом товаров, а во-вторых, потребитель сможет приобрести в большинстве случаев только некачественную поддельную продукцию по высокой цене, поскольку прозрачные правила ввоза оригинальной исчезнут", - добавил он.В пресс-службе Минпромторга в свою очередь сообщили агентству, что письмо ассоциации будет рассмотрено в установленном порядке при поступлении.

https://ria.ru/20220804/import-1807277955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/import-1810416175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

денис мантуров, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ассоциация компаний интернет-торговли (акит)