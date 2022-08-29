АКИТ попросит Минпромторг продлить режим параллельного импорта
АКИТ попросит Минпромторг продлить режим параллельного импорта в России
Кассир считает деньги. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит обращение в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие параллельного импорта в стране как эффективный механизм противодействия дефициту товаров и контрафакту, сообщили РИА Новости в АКИТ.
Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
Но в конце июля вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта для некоторых групп товаров вскоре отменят.
"Ассоциация готовит письмо в Минпромторг РФ с просьбой продлить параллельный импорт в России… Срок необходимой пролонгации в ассоциации сейчас обсуждается", - говорится в сообщении. А по словам президента АКИТ Артёма Соколова, параллельный импорт позволил сохранить и расширить доступный ассортимент товаров, несмотря на международные санкции, при это потребитель остается защищён, поскольку получает оригинальную продукцию.
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"Очевидно, что как раз при отмене параллельного импорта — понятных условий ввоза оригинальной продукции - страна, во-первых, столкнется с колоссальным дефицитом товаров, а во-вторых, потребитель сможет приобрести в большинстве случаев только некачественную поддельную продукцию по высокой цене, поскольку прозрачные правила ввоза оригинальной исчезнут", - добавил он.
В пресс-службе Минпромторга в свою очередь сообщили агентству, что письмо ассоциации будет рассмотрено в установленном порядке при поступлении.