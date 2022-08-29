https://ria.ru/20220829/ikea-1813031088.html
Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках
Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках - РИА Новости, 30.08.2022
Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность в стране. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T22:32
2022-08-29T22:32
2022-08-30T09:13
экономика
ikea international group
украина
швеция
дмитрий кулеба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795530912_0:231:2838:1827_1920x0_80_0_0_1d2bd36d7ee8fb94a9a4f013aaedc959.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность в стране.Кулеба после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины неоднократно критиковал западные компании, продолжавшие работать в России, и призывал их как можно скорее покинуть российский рынок.После начала спецоперации западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов. В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Пятого июля компания начала финальную онлайн-распродажу товарных запасов в России и завершила ее 15 августа.
https://ria.ru/20220720/angstrem-1803768451.html
украина
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795530912_50:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_6b6b233faf8acdcf4da43f005470b55e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ikea international group, украина, швеция, дмитрий кулеба, россия
Экономика, IKEA International Group, Украина, Швеция, Дмитрий Кулеба, Россия
22:32 29.08.2022 (обновлено: 09:13 30.08.2022)
Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках
Глава МИД Украины Кулеба призвал "ИКЕА" и другие шведские компании вернуться в страну