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Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках - РИА Новости, 30.08.2022
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Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках
Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках - РИА Новости, 30.08.2022
Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность в стране. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T22:32
2022-08-30T09:13
экономика
ikea international group
украина
швеция
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность в стране.Кулеба после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины неоднократно критиковал западные компании, продолжавшие работать в России, и призывал их как можно скорее покинуть российский рынок.После начала спецоперации западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов. В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Пятого июля компания начала финальную онлайн-распродажу товарных запасов в России и завершила ее 15 августа.
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экономика, ikea international group, украина, швеция, дмитрий кулеба, россия
Экономика, IKEA International Group, Украина, Швеция, Дмитрий Кулеба, Россия
22:32 29.08.2022 (обновлено: 09:13 30.08.2022)
 
Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках

Глава МИД Украины Кулеба призвал "ИКЕА" и другие шведские компании вернуться в страну

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин "ИКЕА"
Магазин ИКЕА - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин "ИКЕА". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность в стране.

"Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине. Например, Scania Group уже наращивает деятельность. Остальные должны последовать их примеру. Особенно IKEA, которые оставили шесть украинских фабрик с 24 февраля, — время вернуться", — написал глава МИД в Twitter.

Кулеба после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины неоднократно критиковал западные компании, продолжавшие работать в России, и призывал их как можно скорее покинуть российский рынок.
После начала спецоперации западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов. В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Пятого июля компания начала финальную онлайн-распродажу товарных запасов в России и завершила ее 15 августа.
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ЭкономикаIKEA International GroupУкраинаШвецияДмитрий КулебаРоссия
 
 
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