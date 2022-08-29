https://ria.ru/20220829/ikea-1813031088.html

Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках

Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках - РИА Новости, 30.08.2022

Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность в стране. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-29T22:32

2022-08-29T22:32

2022-08-30T09:13

экономика

ikea international group

украина

швеция

дмитрий кулеба

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность в стране.Кулеба после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины неоднократно критиковал западные компании, продолжавшие работать в России, и призывал их как можно скорее покинуть российский рынок.После начала спецоперации западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов. В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Пятого июля компания начала финальную онлайн-распродажу товарных запасов в России и завершила ее 15 августа.

https://ria.ru/20220720/angstrem-1803768451.html

украина

швеция

россия

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экономика, ikea international group, украина, швеция, дмитрий кулеба, россия