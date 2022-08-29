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Одна из украинских ракет HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html
Одна из украинских ракет HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке
Одна из украинских ракет HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2022
Одна из украинских ракет HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке
Одна из ракет РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, упала и не разорвалась в Новой Каховке Херсонской области, она деактивирована, сообщил в понедельник РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:16
2022-08-29T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Одна из ракет РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, упала и не разорвалась в Новой Каховке Херсонской области, она деактивирована, сообщил в понедельник РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Украинские войска с воскресенья ведут обстрел Новую Каховки. Работает система ПВО, есть попадания в центр города и район ГЭС."Один из снарядов HIMARS прямо во дворе на улице Букина попал и не разорвался. Военные саперы деактивировали его и вывезли", - сказал Леонтьев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220828/ukraina-1812649860.html
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новая каховка
херсонская область
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в мире, новая каховка, херсонская область , запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
15:16 29.08.2022
 
Одна из украинских ракет HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке

Глава Каховского района Леонтьев: ракета HIMARS упала в Новой Каховке и не разорвалась

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Одна из ракет РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками, упала и не разорвалась в Новой Каховке Херсонской области, она деактивирована, сообщил в понедельник РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Украинские войска с воскресенья ведут обстрел Новую Каховки. Работает система ПВО, есть попадания в центр города и район ГЭС.
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"Один из снарядов HIMARS прямо во дворе на улице Букина попал и не разорвался. Военные саперы деактивировали его и вывезли", - сказал Леонтьев.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:19
Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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