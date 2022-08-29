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Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК - РИА Новости, 29.08.2022
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Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК
Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК - РИА Новости, 29.08.2022
Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК
Кабмин уточнил порядок распределения межбюджетных трансфертов для аграриев на производство и реализацию зерновых, на эти цели в текущем году предусмотрели 10... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:38
2022-08-29T16:00
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кабмин уточнил порядок распределения межбюджетных трансфертов для аграриев на производство и реализацию зерновых, на эти цели в текущем году предусмотрели 10 миллиардов рублей, 2 миллиарда рублей уже направлены в регионы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще о решениях, которые должны помочь производителям зерновых. Правительство уточнило порядок распределения межбюджетных трансфертов на их производство и реализацию, что позволит нашим аграриям получать финансирование не только по факту выполненных работ, но и также авансом. На эти цели в федеральном бюджете в текущем году предусмотрели 10 миллиардов рублей, более двух уже направлены в регионы", - сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.По его словам, правительство также смягчило условия получения грантов для сельхозпроизводителей на реализацию научно-технических комплексных проектов в агропромышленном комплексе."Будет проще привлечь ресурсы производителям кормов и кормовых добавок, также аграриям, занятым разработкой семян конкурентоспособных сортов льна и хлопчатника, выращивания фруктов, ягод. Гранты можно будет расходовать на создание новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур и средств защиты растений", - добавил премьер.Гранты также можно будет использовать для оплаты услуг монтажа специализированной техники и приборов, включая лабораторные, и для приобретения и установки оборудования для питомников, развивающих виноградарство.
https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812927304.html
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
15:38 29.08.2022 (обновлено: 16:00 29.08.2022)
 
Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК

Мишустин подписал документы о выделении грантов на научно-технические проекты в сфере АПК

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кабмин уточнил порядок распределения межбюджетных трансфертов для аграриев на производство и реализацию зерновых, на эти цели в текущем году предусмотрели 10 миллиардов рублей, 2 миллиарда рублей уже направлены в регионы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще о решениях, которые должны помочь производителям зерновых. Правительство уточнило порядок распределения межбюджетных трансфертов на их производство и реализацию, что позволит нашим аграриям получать финансирование не только по факту выполненных работ, но и также авансом. На эти цели в федеральном бюджете в текущем году предусмотрели 10 миллиардов рублей, более двух уже направлены в регионы", - сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:41
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики
По его словам, правительство также смягчило условия получения грантов для сельхозпроизводителей на реализацию научно-технических комплексных проектов в агропромышленном комплексе.
"Будет проще привлечь ресурсы производителям кормов и кормовых добавок, также аграриям, занятым разработкой семян конкурентоспособных сортов льна и хлопчатника, выращивания фруктов, ягод. Гранты можно будет расходовать на создание новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур и средств защиты растений", - добавил премьер.
Гранты также можно будет использовать для оплаты услуг монтажа специализированной техники и приборов, включая лабораторные, и для приобретения и установки оборудования для питомников, развивающих виноградарство.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:34
Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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