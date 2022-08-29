https://ria.ru/20220829/granty-1812925327.html

Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК

Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК - РИА Новости, 29.08.2022

Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК

Кабмин уточнил порядок распределения межбюджетных трансфертов для аграриев на производство и реализацию зерновых, на эти цели в текущем году предусмотрели 10... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:38

2022-08-29T15:38

2022-08-29T16:00

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кабмин уточнил порядок распределения межбюджетных трансфертов для аграриев на производство и реализацию зерновых, на эти цели в текущем году предусмотрели 10 миллиардов рублей, 2 миллиарда рублей уже направлены в регионы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще о решениях, которые должны помочь производителям зерновых. Правительство уточнило порядок распределения межбюджетных трансфертов на их производство и реализацию, что позволит нашим аграриям получать финансирование не только по факту выполненных работ, но и также авансом. На эти цели в федеральном бюджете в текущем году предусмотрели 10 миллиардов рублей, более двух уже направлены в регионы", - сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.По его словам, правительство также смягчило условия получения грантов для сельхозпроизводителей на реализацию научно-технических комплексных проектов в агропромышленном комплексе."Будет проще привлечь ресурсы производителям кормов и кормовых добавок, также аграриям, занятым разработкой семян конкурентоспособных сортов льна и хлопчатника, выращивания фруктов, ягод. Гранты можно будет расходовать на создание новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур и средств защиты растений", - добавил премьер.Гранты также можно будет использовать для оплаты услуг монтажа специализированной техники и приборов, включая лабораторные, и для приобретения и установки оборудования для питомников, развивающих виноградарство.

https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812927304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф