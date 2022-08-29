https://ria.ru/20220829/golod-1812904627.html
Власти США проведут конференцию по борьбе с голодом
Власти США проведут конференцию по борьбе с голодом - РИА Новости, 29.08.2022
Власти США проведут конференцию по борьбе с голодом
Администрация президента США впервые за 50 лет проведет Конференцию по вопросам голода, питания и здоровья в Вашингтоне, она пройдет 28 сентября, сообщается на... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:39
2022-08-29T14:39
2022-08-29T14:47
в мире
джо байден
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Администрация президента США впервые за 50 лет проведет Конференцию по вопросам голода, питания и здоровья в Вашингтоне, она пройдет 28 сентября, сообщается на сайте Белого дома."Администрация Байдена-Харрис проведет в Белом доме Конференцию по вопросам голода, питания и здоровья 28 сентября 2022 года в городе Вашингтон, округ Колумбия", - говорится в сообщении.На конференции будут присутствовать члены правительства, представители академических кругов и активисты, чтобы обсудить программу борьбы с голодом и заболеваниями, связанными с пищевым поведением, в США. Планируется решить эти проблемы к 2030 году.Американский президент Джо Байден в мае этого года уже объявлял о проведении этой конференции, но без указания конкретной даты.
https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат)
В мире, Джо Байден, США, Вашингтон (штат)
14:39 29.08.2022 (обновлено: 14:47 29.08.2022)
Власти США проведут конференцию по борьбе с голодом
Власти США впервые более чем за 50 лет проведут конференцию по борьбе с голодом