https://ria.ru/20220829/golod-1812904627.html

Власти США проведут конференцию по борьбе с голодом

Власти США проведут конференцию по борьбе с голодом - РИА Новости, 29.08.2022

Власти США проведут конференцию по борьбе с голодом

Администрация президента США впервые за 50 лет проведет Конференцию по вопросам голода, питания и здоровья в Вашингтоне, она пройдет 28 сентября, сообщается на... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:39

2022-08-29T14:39

2022-08-29T14:47

в мире

джо байден

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Администрация президента США впервые за 50 лет проведет Конференцию по вопросам голода, питания и здоровья в Вашингтоне, она пройдет 28 сентября, сообщается на сайте Белого дома."Администрация Байдена-Харрис проведет в Белом доме Конференцию по вопросам голода, питания и здоровья 28 сентября 2022 года в городе Вашингтон, округ Колумбия", - говорится в сообщении.На конференции будут присутствовать члены правительства, представители академических кругов и активисты, чтобы обсудить программу борьбы с голодом и заболеваниями, связанными с пищевым поведением, в США. Планируется решить эти проблемы к 2030 году.Американский президент Джо Байден в мае этого года уже объявлял о проведении этой конференции, но без указания конкретной даты.

https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html

https://ria.ru/20220822/britaniya-1811182655.html

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат)