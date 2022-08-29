https://ria.ru/20220829/gnezdo-1813129012.html

Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана

Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана - РИА Новости, 30.08.2022

Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана

Внимательные москвичи обнаружили и засняли на видео гнездо краснокнижного сокола в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-29T18:44

2022-08-29T18:44

2022-08-30T14:14

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Внимательные москвичи обнаружили и засняли на видео гнездо краснокнижного сокола в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Гнездо краснокнижного сокола обнаружили в городе. Видео прислали нам внимательные горожане: на стреле высотного крана они заметили гнездо чеглоков", - говорится в сообщении.Отмечается, что сокол чеглок занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как вид, сокращающийся в численности. Чеглок охотится на мелких птиц и крупных летающих насекомых. У него острое зрение - добычу видит за километр. При охоте чеглок развивает большую скорость и ловко маневрирует. К началу осени соколята научатся охотиться, а после улетят в Южную Африку на зимовку.

https://ria.ru/20220819/moskva-1811327723.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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