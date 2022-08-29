https://ria.ru/20220829/gnezdo-1813129012.html
Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана
Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана - РИА Новости, 30.08.2022
Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана
Внимательные москвичи обнаружили и засняли на видео гнездо краснокнижного сокола в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T18:44
2022-08-29T18:44
2022-08-30T14:14
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Внимательные москвичи обнаружили и засняли на видео гнездо краснокнижного сокола в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Гнездо краснокнижного сокола обнаружили в городе. Видео прислали нам внимательные горожане: на стреле высотного крана они заметили гнездо чеглоков", - говорится в сообщении.Отмечается, что сокол чеглок занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как вид, сокращающийся в численности. Чеглок охотится на мелких птиц и крупных летающих насекомых. У него острое зрение - добычу видит за километр. При охоте чеглок развивает большую скорость и ловко маневрирует. К началу осени соколята научатся охотиться, а после улетят в Южную Африку на зимовку.
https://ria.ru/20220819/moskva-1811327723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Общество, природа, Красная книга