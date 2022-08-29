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Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана - РИА Новости, 30.08.2022
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Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана
Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана - РИА Новости, 30.08.2022
Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана
Внимательные москвичи обнаружили и засняли на видео гнездо краснокнижного сокола в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T18:44
2022-08-30T14:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
общество
природа
красная книга
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Внимательные москвичи обнаружили и засняли на видео гнездо краснокнижного сокола в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Гнездо краснокнижного сокола обнаружили в городе. Видео прислали нам внимательные горожане: на стреле высотного крана они заметили гнездо чеглоков", - говорится в сообщении.Отмечается, что сокол чеглок занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как вид, сокращающийся в численности. Чеглок охотится на мелких птиц и крупных летающих насекомых. У него острое зрение - добычу видит за километр. При охоте чеглок развивает большую скорость и ловко маневрирует. К началу осени соколята научатся охотиться, а после улетят в Южную Африку на зимовку.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество, природа, красная книга
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Общество, природа, Красная книга
18:44 29.08.2022 (обновлено: 14:14 30.08.2022)
 

Москвичи обнаружили гнездо краснокнижного сокола на стреле высотного крана

CC BY-SA 4.0 / Johnsonwang6688 / Falco subbuteoСокол чеглок
Сокол чеглок - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Johnsonwang6688 / Falco subbuteo
Сокол чеглок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Внимательные москвичи обнаружили и засняли на видео гнездо краснокнижного сокола в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Гнездо краснокнижного сокола обнаружили в городе. Видео прислали нам внимательные горожане: на стреле высотного крана они заметили гнездо чеглоков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сокол чеглок занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как вид, сокращающийся в численности. Чеглок охотится на мелких птиц и крупных летающих насекомых. У него острое зрение - добычу видит за километр. При охоте чеглок развивает большую скорость и ловко маневрирует. К началу осени соколята научатся охотиться, а после улетят в Южную Африку на зимовку.
Озерная чайка, занесенная в Красную книгу Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Почти 50 видов краснокнижных птиц встретили в лесопарках Москвы в этом году
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыОбществоприродаКрасная книга
 
 
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