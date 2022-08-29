https://ria.ru/20220829/gaz-1812959475.html

Глава Минфина ФРГ объяснил отсутствие соглашений о замещении газа из России

Глава Минфина ФРГ объяснил отсутствие соглашений о замещении газа из России - РИА Новости, 29.08.2022

Глава Минфина ФРГ объяснил отсутствие соглашений о замещении газа из России

Причина того, что Берлин до сих пор не смог достичь соглашения со своими зарубежными партнерами о замещении российского газа, заключается в том, что ФРГ хотела... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:19

2022-08-29T17:19

2022-08-29T17:19

кристиан линднер

германия

катар

в мире

россия

природный газ

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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Причина того, что Берлин до сих пор не смог достичь соглашения со своими зарубежными партнерами о замещении российского газа, заключается в том, что ФРГ хотела краткосрочные контракты, в которых другие страны не заинтересованы, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.По словам министра, в вопросах подписания контрактов по поставкам сжиженного газа и водорода Германии с другими странами ключевым является то, что зарубежные партнеры заинтересованы в долгосрочных соглашениях."Почему ничего не вышло с Катаром и другими? Они не заинтересованы в соглашениях на поставки всего на несколько лет, их интересуют соглашения на длительный период", - сказал Линднер в эфире телеканала Welt."Но когда Германия им говорит, я преувеличиваю - что мы готовы закупать сейчас, в кризисные времена, а через неделю – уже нет, то не стоит удивляться, что газовые контракты (с ФРГ) никто не заключает. А они нам нужны сейчас. В этой связи моя рекомендация была бы – не быть чересчур придирчивыми, а вместо этого – делать все, чтобы защитить нашу страну от энергетического кризиса", - добавил Линднер.Ранее немецкая сторона совершила визиты в Катар, Норвегию, Канаду, однако переговоры с зарубежными партнерами пока не помогли Германии найти замену российскому газу.

https://ria.ru/20220828/gaz-1812653466.html

https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кристиан линднер, германия, катар, в мире, россия, природный газ