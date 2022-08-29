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Глава Минфина ФРГ объяснил отсутствие соглашений о замещении газа из России - РИА Новости, 29.08.2022
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Глава Минфина ФРГ объяснил отсутствие соглашений о замещении газа из России
Глава Минфина ФРГ объяснил отсутствие соглашений о замещении газа из России - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Минфина ФРГ объяснил отсутствие соглашений о замещении газа из России
Причина того, что Берлин до сих пор не смог достичь соглашения со своими зарубежными партнерами о замещении российского газа, заключается в том, что ФРГ хотела... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:19
2022-08-29T17:19
кристиан линднер
германия
катар
в мире
россия
природный газ
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Причина того, что Берлин до сих пор не смог достичь соглашения со своими зарубежными партнерами о замещении российского газа, заключается в том, что ФРГ хотела краткосрочные контракты, в которых другие страны не заинтересованы, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.По словам министра, в вопросах подписания контрактов по поставкам сжиженного газа и водорода Германии с другими странами ключевым является то, что зарубежные партнеры заинтересованы в долгосрочных соглашениях."Почему ничего не вышло с Катаром и другими? Они не заинтересованы в соглашениях на поставки всего на несколько лет, их интересуют соглашения на длительный период", - сказал Линднер в эфире телеканала Welt."Но когда Германия им говорит, я преувеличиваю - что мы готовы закупать сейчас, в кризисные времена, а через неделю – уже нет, то не стоит удивляться, что газовые контракты (с ФРГ) никто не заключает. А они нам нужны сейчас. В этой связи моя рекомендация была бы – не быть чересчур придирчивыми, а вместо этого – делать все, чтобы защитить нашу страну от энергетического кризиса", - добавил Линднер.Ранее немецкая сторона совершила визиты в Катар, Норвегию, Канаду, однако переговоры с зарубежными партнерами пока не помогли Германии найти замену российскому газу.
https://ria.ru/20220828/gaz-1812653466.html
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кристиан линднер, германия, катар, в мире, россия, природный газ
Кристиан Линднер, Германия, Катар, В мире, Россия, Природный газ
17:19 29.08.2022
 
Глава Минфина ФРГ объяснил отсутствие соглашений о замещении газа из России

Глава Минфина Линднер: ФРГ хотела краткосрочные контракты для замещения газа из России

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Причина того, что Берлин до сих пор не смог достичь соглашения со своими зарубежными партнерами о замещении российского газа, заключается в том, что ФРГ хотела краткосрочные контракты, в которых другие страны не заинтересованы, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
По словам министра, в вопросах подписания контрактов по поставкам сжиженного газа и водорода Германии с другими странами ключевым является то, что зарубежные партнеры заинтересованы в долгосрочных соглашениях.
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"Почему ничего не вышло с Катаром и другими? Они не заинтересованы в соглашениях на поставки всего на несколько лет, их интересуют соглашения на длительный период", - сказал Линднер в эфире телеканала Welt.
"Но когда Германия им говорит, я преувеличиваю - что мы готовы закупать сейчас, в кризисные времена, а через неделю – уже нет, то не стоит удивляться, что газовые контракты (с ФРГ) никто не заключает. А они нам нужны сейчас. В этой связи моя рекомендация была бы – не быть чересчур придирчивыми, а вместо этого – делать все, чтобы защитить нашу страну от энергетического кризиса", - добавил Линднер.
Ранее немецкая сторона совершила визиты в Катар, Норвегию, Канаду, однако переговоры с зарубежными партнерами пока не помогли Германии найти замену российскому газу.
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