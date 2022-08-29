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Норвегия направит Украине 205 миллионов евро на закупку газа - РИА Новости, 29.08.2022
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Норвегия направит Украине 205 миллионов евро на закупку газа
Норвегия направит Украине 205 миллионов евро на закупку газа - РИА Новости, 29.08.2022
Норвегия направит Украине 205 миллионов евро на закупку газа
Норвегия направит Украине около 205 миллионов евро на закупку природного газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:33
2022-08-29T16:33
в мире
норвегия
европейский банк реконструкции и развития
украина
природный газ
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Норвегия направит Украине около 205 миллионов евро на закупку природного газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре."Украина попросила Норвегию взять на себя роль лидера в обеспечении доступа к энергии. Мы откликаемся и предлагаем использовать два миллиарда крон (около 205 миллионов евро - ред.) для того, чтобы украинцы могли купить газ этой осенью и этой зимой", - цитирует агентство заявление премьера.Отмечается, что этот пакет, выделенный из общей помощи в размере 10 миллиардов норвежских крон (примерно один миллиард евро), уже обещанной Украине Норвегией, будет направлен Европейскому банку реконструкции и развития, который будет отвечать за закупку газа.
https://ria.ru/20220829/shvetsiya-1812851251.html
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в мире, норвегия, европейский банк реконструкции и развития, украина, природный газ
В мире, Норвегия, Европейский банк реконструкции и развития, Украина, Природный газ
16:33 29.08.2022
 
Норвегия направит Украине 205 миллионов евро на закупку газа

Норвегия направит Украине около 205 миллионов евро на закупку природного газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Норвегия направит Украине около 205 миллионов евро на закупку природного газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.
"Украина попросила Норвегию взять на себя роль лидера в обеспечении доступа к энергии. Мы откликаемся и предлагаем использовать два миллиарда крон (около 205 миллионов евро - ред.) для того, чтобы украинцы могли купить газ этой осенью и этой зимой", - цитирует агентство заявление премьера.
Отмечается, что этот пакет, выделенный из общей помощи в размере 10 миллиардов норвежских крон (примерно один миллиард евро), уже обещанной Украине Норвегией, будет направлен Европейскому банку реконструкции и развития, который будет отвечать за закупку газа.
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В миреНорвегияЕвропейский банк реконструкции и развитияУкраинаПриродный газ
 
 
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