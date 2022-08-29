Венгрия рассчитывает договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
Сийярто: Венгрия хочет договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа с сентября
Газовый хаб. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в ближайшие пару дней подписать с "Газпромом" договор об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с сентября.
"Наша задача - обеспечивать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому нравится кому-то или нет, мы должны договариваться с Россией об увеличении поставок газа... Есть предложение об увеличении поставок газа, в ближайшие пару дней мы выясним это с Газпромом и подпишем договор, в соответствии с которым еще более вырастет ежедневное количество поставляемого газа", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами. Трансляция велась в соцсетях.
Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.
Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москве. Газ сверх установленных контрактов поступает по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров.