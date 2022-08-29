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Венгрия рассчитывает договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа - РИА Новости, 29.08.2022
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Венгрия рассчитывает договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
Венгрия рассчитывает договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа - РИА Новости, 29.08.2022
Венгрия рассчитывает договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в ближайшие пару дней подписать с "Газпромом" договор об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:09
2022-08-29T15:09
экономика
цены на нефть
петер сийярто
сергей лавров
россия
венгрия
газпром
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в ближайшие пару дней подписать с "Газпромом" договор об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с сентября."Наша задача - обеспечивать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому нравится кому-то или нет, мы должны договариваться с Россией об увеличении поставок газа... Есть предложение об увеличении поставок газа, в ближайшие пару дней мы выясним это с Газпромом и подпишем договор, в соответствии с которым еще более вырастет ежедневное количество поставляемого газа", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами. Трансляция велась в соцсетях.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москве. Газ сверх установленных контрактов поступает по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20220829/shvetsiya-1812851251.html
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экономика, цены на нефть, петер сийярто, сергей лавров, россия, венгрия, газпром, аэс "пакш", турецкий поток, москва
Экономика, Цены на нефть, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Россия, Венгрия, Газпром, АЭС "Пакш", Турецкий поток, Москва
15:09 29.08.2022
 
Венгрия рассчитывает договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа

Сийярто: Венгрия хочет договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа с сентября

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует в ближайшие пару дней подписать с "Газпромом" договор об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с сентября.
"Наша задача - обеспечивать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому нравится кому-то или нет, мы должны договариваться с Россией об увеличении поставок газа... Есть предложение об увеличении поставок газа, в ближайшие пару дней мы выясним это с Газпромом и подпишем договор, в соответствии с которым еще более вырастет ежедневное количество поставляемого газа", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами. Трансляция велась в соцсетях.
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Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москве. Газ сверх установленных контрактов поступает по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров.
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ЭкономикаЦены на нефтьПетер СийяртоСергей ЛавровРоссияВенгрияГазпромАЭС "Пакш"Турецкий потокМосква
 
 
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