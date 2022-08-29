14:17 29.08.2022 (обновлено: 14:26 29.08.2022)
Источник допустил закупку властями Гааги подсанкционного газа у "Газпрома"
Источник допустил разрешение властям Гааги покупать российский газ в порядке исключения
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у "Газпрома", попадающие под санкции Евросоюза с 10 октября, сообщил РИА Новости источник в Европейской комиссии.
Евросоюз не вводил ограничения на поставки газа из России, однако пятый пакет санкций предусматривает запрет на участие россиян и российских компаний в осуществлении госзакупок в ЕС с 10 октября. Ранее СМИ сообщали, что нидерландский город Гаага будет просить о временном освобождении до 1 января 2023 года от санкций ЕС против России. Как отмечалось, Гаага пытается найти замену российскому поставщику газа - "Газпрому", но попытки в июне и июле привлечь поставщиков не увенчались успехом.
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"Пятый пакет санкций запрещает участие россиян и российских компаний в закупках в ЕС с 10 октября 2022 года. Национальные компетентные органы могут делать исключения, если заключение или продолжение исполнения госконтракта необходимо для импорта или транспортировки природного газа из России в ЕС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "в случае с контрактами на поставки в Нидерландах, которые могут попасть под этот запрет, нидерландские компетентные органы отвечают за предоставление возможного исключения".
При этом в ЕК подчеркнули, что "ЕС работает над тем, чтобы отказаться от зависимости от всех российских ископаемых видов топлива, включая природный газ".