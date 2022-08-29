https://ria.ru/20220829/gaz-1812892712.html

Источник допустил закупку властями Гааги подсанкционного газа у "Газпрома"

Источник допустил закупку властями Гааги подсанкционного газа у "Газпрома" - РИА Новости, 29.08.2022

Источник допустил закупку властями Гааги подсанкционного газа у "Газпрома"

Власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у "Газпрома", попадающие под санкции Евросоюза с 10 РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:17

2022-08-29T14:17

2022-08-29T14:26

гаага

экономика

россия

нидерланды

евросоюз

газпром

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у "Газпрома", попадающие под санкции Евросоюза с 10 октября, сообщил РИА Новости источник в Европейской комиссии.Евросоюз не вводил ограничения на поставки газа из России, однако пятый пакет санкций предусматривает запрет на участие россиян и российских компаний в осуществлении госзакупок в ЕС с 10 октября. Ранее СМИ сообщали, что нидерландский город Гаага будет просить о временном освобождении до 1 января 2023 года от санкций ЕС против России. Как отмечалось, Гаага пытается найти замену российскому поставщику газа - "Газпрому", но попытки в июне и июле привлечь поставщиков не увенчались успехом."Пятый пакет санкций запрещает участие россиян и российских компаний в закупках в ЕС с 10 октября 2022 года. Национальные компетентные органы могут делать исключения, если заключение или продолжение исполнения госконтракта необходимо для импорта или транспортировки природного газа из России в ЕС", - сказал собеседник агентства.По его словам, "в случае с контрактами на поставки в Нидерландах, которые могут попасть под этот запрет, нидерландские компетентные органы отвечают за предоставление возможного исключения".При этом в ЕК подчеркнули, что "ЕС работает над тем, чтобы отказаться от зависимости от всех российских ископаемых видов топлива, включая природный газ".

https://ria.ru/20220828/gaz-1812697568.html

https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

гаага, экономика, россия, нидерланды, евросоюз, газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть