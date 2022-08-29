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Биржевые цены на газ в Европе потеряли 16 процентов - РИА Новости, 29.08.2022
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Биржевые цены на газ в Европе потеряли 16 процентов
Биржевые цены на газ в Европе потеряли 16 процентов - РИА Новости, 29.08.2022
Биржевые цены на газ в Европе потеряли 16 процентов
Цены фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник теряют более 16%, торгуются ниже 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:34
2022-08-29T09:34
экономика
европа
газпром
северный поток
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник теряют более 16%, торгуются ниже 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне 3287,3 доллара за тысячу кубометров (-6,3%). По состоянию на 9.10 мск цены уже снижаются на 16,3%, составляя 2936,6 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3507,3 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, европа, газпром, северный поток
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток
09:34 29.08.2022
 
Биржевые цены на газ в Европе потеряли 16 процентов

ICE: биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник потеряли 16 процентов

© AP Photo / Sergei ChuzavkovГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Газохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник теряют более 16%, торгуются ниже 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне 3287,3 доллара за тысячу кубометров (-6,3%). По состоянию на 9.10 мск цены уже снижаются на 16,3%, составляя 2936,6 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3507,3 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
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ЭкономикаЕвропаГазпромСеверный поток
 
 
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