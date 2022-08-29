https://ria.ru/20220829/gar-1812851916.html

Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве

Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве - РИА Новости, 29.08.2022

Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве

Запах гари из-за пожаров в Рязанской области в Москве исчезнет с вечера понедельника из-за смены направления и усиления ветра, дым устремится на Северный Урал и РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:34

2022-08-29T12:34

2022-08-29T12:51

природные пожары в россии

москва

рязанская область

рязань

происшествия

центр "фобос"

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запах гари из-за пожаров в Рязанской области в Москве исчезнет с вечера понедельника из-за смены направления и усиления ветра, дым устремится на Северный Урал и Верхнюю Волгу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Если сегодня ещё ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдёт на юго-западный, а далее - на северо-западный, западный и ещё будет очень сильным. По этой причине дым из Рязани будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу, и мимо Москвы будут уходить однозначно", - рассказал Синенков.Синоптик уточнил, что, поскольку ветер будет сильным, продукты горения за счёт перемешивания воздуха будут распространяться в верхние слои атмосферы, то есть на больший объём воздуха, и концентрация их будет очень незначительной. "Не исключено, что в середине сегодняшнего дня в Москве ещё будет запах, а, начиная с вечера и дальше, его от пожаров в Рязанской области не будет. Будем рассчитывать на то, что в Калужской, Смоленской, Брянской областях пожаров не будет, к нам будет воздух приходить из этих областей", - добавил он.

https://ria.ru/20220828/pozhary-1812674509.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

природные пожары в россии, москва, рязанская область, рязань, происшествия, центр "фобос"