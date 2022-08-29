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Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
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Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве
Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве
Запах гари из-за пожаров в Рязанской области в Москве исчезнет с вечера понедельника из-за смены направления и усиления ветра, дым устремится на Северный Урал и РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:34
2022-08-29T12:51
природные пожары в россии
москва
рязанская область
рязань
происшествия
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запах гари из-за пожаров в Рязанской области в Москве исчезнет с вечера понедельника из-за смены направления и усиления ветра, дым устремится на Северный Урал и Верхнюю Волгу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Если сегодня ещё ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдёт на юго-западный, а далее - на северо-западный, западный и ещё будет очень сильным. По этой причине дым из Рязани будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу, и мимо Москвы будут уходить однозначно", - рассказал Синенков.Синоптик уточнил, что, поскольку ветер будет сильным, продукты горения за счёт перемешивания воздуха будут распространяться в верхние слои атмосферы, то есть на больший объём воздуха, и концентрация их будет очень незначительной. "Не исключено, что в середине сегодняшнего дня в Москве ещё будет запах, а, начиная с вечера и дальше, его от пожаров в Рязанской области не будет. Будем рассчитывать на то, что в Калужской, Смоленской, Брянской областях пожаров не будет, к нам будет воздух приходить из этих областей", - добавил он.
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природные пожары в россии, москва, рязанская область, рязань, происшествия, центр "фобос"
Природные пожары в России, Москва, Рязанская область, Рязань, Происшествия, Центр "Фобос"
12:34 29.08.2022 (обновлено: 12:51 29.08.2022)
 
Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве

Синоптик Фобоса Синенков: запах гари в Москве скоро исчезнет из-за смены направления ветра

© АГН "Москва" / Мобильный репортерСмог над Москвой. 28 августа 2022
Смог над Москвой. 28 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Смог над Москвой. 28 августа 2022
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запах гари из-за пожаров в Рязанской области в Москве исчезнет с вечера понедельника из-за смены направления и усиления ветра, дым устремится на Северный Урал и Верхнюю Волгу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Если сегодня ещё ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдёт на юго-западный, а далее - на северо-западный, западный и ещё будет очень сильным. По этой причине дым из Рязани будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу, и мимо Москвы будут уходить однозначно", - рассказал Синенков.
Синоптик уточнил, что, поскольку ветер будет сильным, продукты горения за счёт перемешивания воздуха будут распространяться в верхние слои атмосферы, то есть на больший объём воздуха, и концентрация их будет очень незначительной. "Не исключено, что в середине сегодняшнего дня в Москве ещё будет запах, а, начиная с вечера и дальше, его от пожаров в Рязанской области не будет. Будем рассчитывать на то, что в Калужской, Смоленской, Брянской областях пожаров не будет, к нам будет воздух приходить из этих областей", - добавил он.
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 11:00
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров
 
Природные пожары в РоссииМоскваРязанская областьРязаньПроисшествияЦентр "Фобос"
 
 
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