https://ria.ru/20220829/gar-1812795044.html

Запах гари в некоторых районах Москвы стал слабее

Запах гари в некоторых районах Москвы стал слабее - РИА Новости, 29.08.2022

Запах гари в некоторых районах Москвы стал слабее

Москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от Рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером, передают... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:50

2022-08-29T08:50

2022-08-29T08:50

москва

природные пожары в россии

рязанская область

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от Рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером, передают корреспонденты РИА Новости.Сильный запах гари держится в воздухе на западе и юго-западе столицы. При этом в южных, северных, северо-восточных и юго-восточных частях города стало чуть свежее, чем накануне вечером, но небольшой запах ещё сохраняется. Местами в Москве наблюдается смог.В воскресенье корреспонденты РИА Новости передавали, что утром помимо ухудшения качества воздуха была снижена видимость из-за смога, а вечером в разных районах столицы усилился запах гари.Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили РИА Новости, что кардинальное улучшение экологической ситуации в Москве можно ожидать к вечеру понедельника, когда в регионе пройдут скоротечные грозовые дожди.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.

https://ria.ru/20220828/pozhary-1812679366.html

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рязанская область

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Варвара Скокшина

москва, природные пожары в россии, рязанская область, общество