https://ria.ru/20220829/gar-1812795044.html
Запах гари в некоторых районах Москвы стал слабее
Запах гари в некоторых районах Москвы стал слабее - РИА Новости, 29.08.2022
Запах гари в некоторых районах Москвы стал слабее
Москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от Рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером, передают... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:50
2022-08-29T08:50
2022-08-29T08:50
москва
природные пожары в россии
рязанская область
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от Рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером, передают корреспонденты РИА Новости.Сильный запах гари держится в воздухе на западе и юго-западе столицы. При этом в южных, северных, северо-восточных и юго-восточных частях города стало чуть свежее, чем накануне вечером, но небольшой запах ещё сохраняется. Местами в Москве наблюдается смог.В воскресенье корреспонденты РИА Новости передавали, что утром помимо ухудшения качества воздуха была снижена видимость из-за смога, а вечером в разных районах столицы усилился запах гари.Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили РИА Новости, что кардинальное улучшение экологической ситуации в Москве можно ожидать к вечеру понедельника, когда в регионе пройдут скоротечные грозовые дожди.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812679366.html
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РИА Новости
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москва, природные пожары в россии, рязанская область, общество
Москва, Природные пожары в России, Рязанская область, Общество
Запах гари в некоторых районах Москвы стал слабее
Запах гари в некоторых районах Москвы стал слабее в понедельник утром
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от Рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером, передают корреспонденты РИА Новости.
Сильный запах гари держится в воздухе на западе и юго-западе столицы. При этом в южных, северных, северо-восточных и юго-восточных частях города стало чуть свежее, чем накануне вечером, но небольшой запах ещё сохраняется. Местами в Москве наблюдается смог.
В воскресенье корреспонденты РИА Новости передавали, что утром помимо ухудшения качества воздуха была снижена видимость из-за смога, а вечером в разных районах столицы усилился запах гари.
Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили РИА Новости, что кардинальное улучшение экологической ситуации в Москве
можно ожидать к вечеру понедельника, когда в регионе пройдут скоротечные грозовые дожди.
Дым от лесных пожаров Рязанской области
начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.