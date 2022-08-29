Рейтинг@Mail.ru
На Forum.Digital Ecology обсудили цифровую трансформацию экологии - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/forum-1812961859.html
На Forum.Digital Ecology обсудили цифровую трансформацию экологии
На Forum.Digital Ecology обсудили цифровую трансформацию экологии - РИА Новости, 29.08.2022
На Forum.Digital Ecology обсудили цифровую трансформацию экологии
25 августа состоялся ежегодный онлайн-форум Forum.Digital Ecology 2022, посвящённый вопросом цифровой трансформации экологии. Мероприятие состоялось при... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:27
2022-08-29T17:36
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812960532_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_589aa4d2e6d6d059c398c7c6f459cda2.jpg
МОСКВА, 29 авг - Пресс-служба “Фонда развития цифровой экономики”. 25 августа состоялся ежегодный онлайн-форум Forum.Digital Ecology 2022, посвящённый вопросом цифровой трансформации экологии. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Торгово-Промышленной Палаты РФ.В рамках форума представители государственных структур, первые лица крупнейших промышленных корпораций, топовые спикеры и эксперты в области природопользования, а также перспективные ИТ-разработчики и “зелёные” стартапы провели ряд дискуссий, посвященных цифровизации в области экологии: Какие способы снижения энергопотребления наиболее эффективные? Как обстоят дела с разработкой ИТ-решений в области менеджмента ТКО? Какие цифровые технологии применяются в сфере управления экологическими аспектами? Какие цифровые стратегии по поддержанию “зелёных стандартов” уже реализованы на государственном уровне? Как экологический мониторинг позволяет обеспечить взаимный баланс между производством и потреблением?“Цифровизация неизбежна. Так или иначе, цифра охватит всё экологическое развитие страны, в особенности взаимодействие между государством и гражданином по ряду “зелёных” вопросов. Цифровые сервисы, которые сейчас формируются, включая домен “Экология”, – это прорывные вещи для граждан, которые удовлетворяют поступающий запрос на диалог. Сегодня также активно привлекается искусственный интеллект для работы над экологическими проектами. Это уже реальная практика, на которую должно быть обращено особое внимание”, – подчеркнул Рашид Исмаилов, Председатель Российского экологического общества.“Одним из вопросов, который, собственно, стоит на повестке сегодняшнего дня, является обсуждении истории с парниковым эффектом. Как для России, так и для всего мира эта тема новая. До сих пор нет четко структурированных подходов и методов. Также требуются приборы, которые можно было бы запустить в промышленную эксплуатацию в ближайшее время, и которые могли бы сгладить пики потребления электроэнергии”, – высказался Андрей Седов, Генеральный директор “Большой Тройки”.“Мы сформировали единую федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сама схема содержит в себе огромную базу данных, аналитический модуль для расчетов и моделирования, а также интерактивную карту, на которой можно увидеть всю проделанную работы и сами результаты. Данная схема – живой инструмент, который позволит повысить эффективность деятельности не только федеральных субъектов, но и региональных операторов с целью достижения высоких экологических стандартов”, – поделился Алексей Макрушин, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ппк "Российский экологический оператор".Запись прямой трансляции Forum.Digital Ecology 2022 уже доступна на: Официальном YouTube канале.Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – главный организатор мероприятия, оказывающий поддержку в развитии цифровой трансформации государства, бизнеса и ИТ-проектов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812960532_0:0:785:589_1920x0_80_0_0_bfce537e91210d2f90e7817767a20242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы
17:27 29.08.2022 (обновлено: 17:36 29.08.2022)

На Forum.Digital Ecology обсудили цифровую трансформацию экологии

© пресс-служба “Фонда развития цифровой экономики”Баннер форума "Forum.Digital Ecology"
Баннер форума Forum.Digital Ecology
© пресс-служба “Фонда развития цифровой экономики”
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - Пресс-служба “Фонда развития цифровой экономики”. 25 августа состоялся ежегодный онлайн-форум Forum.Digital Ecology 2022, посвящённый вопросом цифровой трансформации экологии. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Торгово-Промышленной Палаты РФ.
В рамках форума представители государственных структур, первые лица крупнейших промышленных корпораций, топовые спикеры и эксперты в области природопользования, а также перспективные ИТ-разработчики и “зелёные” стартапы провели ряд дискуссий, посвященных цифровизации в области экологии: Какие способы снижения энергопотребления наиболее эффективные? Как обстоят дела с разработкой ИТ-решений в области менеджмента ТКО? Какие цифровые технологии применяются в сфере управления экологическими аспектами? Какие цифровые стратегии по поддержанию “зелёных стандартов” уже реализованы на государственном уровне? Как экологический мониторинг позволяет обеспечить взаимный баланс между производством и потреблением?
“Цифровизация неизбежна. Так или иначе, цифра охватит всё экологическое развитие страны, в особенности взаимодействие между государством и гражданином по ряду “зелёных” вопросов. Цифровые сервисы, которые сейчас формируются, включая домен “Экология”, – это прорывные вещи для граждан, которые удовлетворяют поступающий запрос на диалог. Сегодня также активно привлекается искусственный интеллект для работы над экологическими проектами. Это уже реальная практика, на которую должно быть обращено особое внимание”, – подчеркнул Рашид Исмаилов, Председатель Российского экологического общества.
“Одним из вопросов, который, собственно, стоит на повестке сегодняшнего дня, является обсуждении истории с парниковым эффектом. Как для России, так и для всего мира эта тема новая. До сих пор нет четко структурированных подходов и методов. Также требуются приборы, которые можно было бы запустить в промышленную эксплуатацию в ближайшее время, и которые могли бы сгладить пики потребления электроэнергии”, – высказался Андрей Седов, Генеральный директор “Большой Тройки”.
“Мы сформировали единую федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сама схема содержит в себе огромную базу данных, аналитический модуль для расчетов и моделирования, а также интерактивную карту, на которой можно увидеть всю проделанную работы и сами результаты. Данная схема – живой инструмент, который позволит повысить эффективность деятельности не только федеральных субъектов, но и региональных операторов с целью достижения высоких экологических стандартов”, – поделился Алексей Макрушин, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ппк "Российский экологический оператор".
Запись прямой трансляции Forum.Digital Ecology 2022 уже доступна на: Официальном YouTube канале.
Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – главный организатор мероприятия, оказывающий поддержку в развитии цифровой трансформации государства, бизнеса и ИТ-проектов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала