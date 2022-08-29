https://ria.ru/20220829/forum-1812961859.html

На Forum.Digital Ecology обсудили цифровую трансформацию экологии

На Forum.Digital Ecology обсудили цифровую трансформацию экологии - РИА Новости, 29.08.2022

На Forum.Digital Ecology обсудили цифровую трансформацию экологии

25 августа состоялся ежегодный онлайн-форум Forum.Digital Ecology 2022, посвящённый вопросом цифровой трансформации экологии. Мероприятие состоялось при... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:27

2022-08-29T17:27

2022-08-29T17:36

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 авг - Пресс-служба “Фонда развития цифровой экономики”. 25 августа состоялся ежегодный онлайн-форум Forum.Digital Ecology 2022, посвящённый вопросом цифровой трансформации экологии. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Торгово-Промышленной Палаты РФ.В рамках форума представители государственных структур, первые лица крупнейших промышленных корпораций, топовые спикеры и эксперты в области природопользования, а также перспективные ИТ-разработчики и “зелёные” стартапы провели ряд дискуссий, посвященных цифровизации в области экологии: Какие способы снижения энергопотребления наиболее эффективные? Как обстоят дела с разработкой ИТ-решений в области менеджмента ТКО? Какие цифровые технологии применяются в сфере управления экологическими аспектами? Какие цифровые стратегии по поддержанию “зелёных стандартов” уже реализованы на государственном уровне? Как экологический мониторинг позволяет обеспечить взаимный баланс между производством и потреблением?“Цифровизация неизбежна. Так или иначе, цифра охватит всё экологическое развитие страны, в особенности взаимодействие между государством и гражданином по ряду “зелёных” вопросов. Цифровые сервисы, которые сейчас формируются, включая домен “Экология”, – это прорывные вещи для граждан, которые удовлетворяют поступающий запрос на диалог. Сегодня также активно привлекается искусственный интеллект для работы над экологическими проектами. Это уже реальная практика, на которую должно быть обращено особое внимание”, – подчеркнул Рашид Исмаилов, Председатель Российского экологического общества.“Одним из вопросов, который, собственно, стоит на повестке сегодняшнего дня, является обсуждении истории с парниковым эффектом. Как для России, так и для всего мира эта тема новая. До сих пор нет четко структурированных подходов и методов. Также требуются приборы, которые можно было бы запустить в промышленную эксплуатацию в ближайшее время, и которые могли бы сгладить пики потребления электроэнергии”, – высказался Андрей Седов, Генеральный директор “Большой Тройки”.“Мы сформировали единую федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сама схема содержит в себе огромную базу данных, аналитический модуль для расчетов и моделирования, а также интерактивную карту, на которой можно увидеть всю проделанную работы и сами результаты. Данная схема – живой инструмент, который позволит повысить эффективность деятельности не только федеральных субъектов, но и региональных операторов с целью достижения высоких экологических стандартов”, – поделился Алексей Макрушин, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ппк "Российский экологический оператор".Запись прямой трансляции Forum.Digital Ecology 2022 уже доступна на: Официальном YouTube канале.Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – главный организатор мероприятия, оказывающий поддержку в развитии цифровой трансформации государства, бизнеса и ИТ-проектов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы