https://ria.ru/20220829/finsektor-1812905515.html

В НАУФОР оценили важность создания автономного фонда поддержки финсектора

В НАУФОР оценили важность создания автономного фонда поддержки финсектора - РИА Новости, 29.08.2022

В НАУФОР оценили важность создания автономного фонда поддержки финсектора

Профучастники фондового рынка считают, что целесообразность создания автономного фонда поддержки финансового и банковского секторов, ранее предложенного Банком... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:43

2022-08-29T14:43

2022-08-29T14:43

науфор

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Профучастники фондового рынка считают, что целесообразность создания автономного фонда поддержки финансового и банковского секторов, ранее предложенного Банком России в документе для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях", трудно оценить и поддержать, следует из письма Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)."НАУФОР высоко оценивает и поддерживает меры, предложенные докладом. При этом ряд мер вызывает возражения, которые ассоциация предлагает для обсуждения. 1. Создание автономного фонда поддержки финансового / банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников...", - говорится в письме, опубликованном на сайте ассоциации.Доклад предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности создания автономного фонда поддержки финансового / банковского сектора, финансируемого за счет отчислений финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов). В соответствии с докладом поддержка из этого фонда будет предоставляться, если потери финансовых организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, напоминают в НАУФОР."Между тем, из доклада недостаточно ясно какого рода форс-мажорные обстоятельства могут быть основанием оказания поддержки из фонда, в связи с чем целесообразность создания такого фонда трудно оценить и поддержать", - отмечается в письме.Что касается предложенных регулятором мер, дестимулирующих использование валют недружественных стран, НАУФОР считает, что возможность расчетов в иностранных валютах должна быть сохранена для расчетов за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке."Такие расчеты не ведут к "валютизации" и дополнительным рискам, поскольку изменяют форму, но не валюту требования, а расчеты в рублях существенно усложняют оценку таких финансовых инструментов", - указано в письме.Инвестиции гражданНАУФОР не поддерживает предложенный в докладе механизм прямых продаж гражданам облигаций и акций непосредственно эмитентом, а также банками - облигаций, а тем более акций в дополнение к банковским вкладам "как органичное расширение портфеля с низким риском", с использованием финансовых платформ, также отмечается в письме."Наделение финансовых платформ правом непосредственного обслуживания (и ведения счетов) конечных инвесторов, минуя финансовых посредников, окажет негативное влияние на конкуренцию на финансовом рынке и снизит качество обслуживания инвесторов, приведет к концентрации операционных рисков на инфраструктурных организациях, возложение на них клиентского обслуживания и вряд ли приведет к снижению издержек инвесторов", - поясняется там же."Более того, концентрация активов клиентов вне брокеров и управляющих приведет к фрагментации финансового рынка, ограничению его ликвидности, замедлению процесса предложения финансовых инструментов клиентам и снижению диверсификации их портфелей. Мы считаем, что более целесообразным является взаимодействие платформ с брокерами и управляющими ценными бумагами", - отмечается в письме.Кроме того, НАУФОР не поддерживает повышение требования к размеру активов, необходимому для признания квалифицированным инвестором с 6 миллионов рублей до 30 миллионов. Ассоциация также считает, что доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам как эмитентов недружественных стран, так и эмитентов иных стран на отечественном организованном рынке должен быть сохранен.

https://ria.ru/20220816/dengi-1809871911.html

https://ria.ru/20220802/dokhod-1806553786.html

https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

науфор, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)