Рейтинг@Mail.ru
В НАУФОР оценили важность создания автономного фонда поддержки финсектора - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/finsektor-1812905515.html
В НАУФОР оценили важность создания автономного фонда поддержки финсектора
В НАУФОР оценили важность создания автономного фонда поддержки финсектора - РИА Новости, 29.08.2022
В НАУФОР оценили важность создания автономного фонда поддержки финсектора
Профучастники фондового рынка считают, что целесообразность создания автономного фонда поддержки финансового и банковского секторов, ранее предложенного Банком... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:43
2022-08-29T14:43
науфор
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Профучастники фондового рынка считают, что целесообразность создания автономного фонда поддержки финансового и банковского секторов, ранее предложенного Банком России в документе для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях", трудно оценить и поддержать, следует из письма Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)."НАУФОР высоко оценивает и поддерживает меры, предложенные докладом. При этом ряд мер вызывает возражения, которые ассоциация предлагает для обсуждения. 1. Создание автономного фонда поддержки финансового / банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников...", - говорится в письме, опубликованном на сайте ассоциации.Доклад предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности создания автономного фонда поддержки финансового / банковского сектора, финансируемого за счет отчислений финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов). В соответствии с докладом поддержка из этого фонда будет предоставляться, если потери финансовых организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, напоминают в НАУФОР."Между тем, из доклада недостаточно ясно какого рода форс-мажорные обстоятельства могут быть основанием оказания поддержки из фонда, в связи с чем целесообразность создания такого фонда трудно оценить и поддержать", - отмечается в письме.Что касается предложенных регулятором мер, дестимулирующих использование валют недружественных стран, НАУФОР считает, что возможность расчетов в иностранных валютах должна быть сохранена для расчетов за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке."Такие расчеты не ведут к "валютизации" и дополнительным рискам, поскольку изменяют форму, но не валюту требования, а расчеты в рублях существенно усложняют оценку таких финансовых инструментов", - указано в письме.Инвестиции гражданНАУФОР не поддерживает предложенный в докладе механизм прямых продаж гражданам облигаций и акций непосредственно эмитентом, а также банками - облигаций, а тем более акций в дополнение к банковским вкладам "как органичное расширение портфеля с низким риском", с использованием финансовых платформ, также отмечается в письме."Наделение финансовых платформ правом непосредственного обслуживания (и ведения счетов) конечных инвесторов, минуя финансовых посредников, окажет негативное влияние на конкуренцию на финансовом рынке и снизит качество обслуживания инвесторов, приведет к концентрации операционных рисков на инфраструктурных организациях, возложение на них клиентского обслуживания и вряд ли приведет к снижению издержек инвесторов", - поясняется там же."Более того, концентрация активов клиентов вне брокеров и управляющих приведет к фрагментации финансового рынка, ограничению его ликвидности, замедлению процесса предложения финансовых инструментов клиентам и снижению диверсификации их портфелей. Мы считаем, что более целесообразным является взаимодействие платформ с брокерами и управляющими ценными бумагами", - отмечается в письме.Кроме того, НАУФОР не поддерживает повышение требования к размеру активов, необходимому для признания квалифицированным инвестором с 6 миллионов рублей до 30 миллионов. Ассоциация также считает, что доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам как эмитентов недружественных стран, так и эмитентов иных стран на отечественном организованном рынке должен быть сохранен.
https://ria.ru/20220816/dengi-1809871911.html
https://ria.ru/20220802/dokhod-1806553786.html
https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
науфор, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
НАУФОР, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
14:43 29.08.2022
 
В НАУФОР оценили важность создания автономного фонда поддержки финсектора

НАУФОР: целесообразность создания автономного фонда поддержки финсектора трудно оценить

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Профучастники фондового рынка считают, что целесообразность создания автономного фонда поддержки финансового и банковского секторов, ранее предложенного Банком России в документе для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях", трудно оценить и поддержать, следует из письма Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
"НАУФОР высоко оценивает и поддерживает меры, предложенные докладом. При этом ряд мер вызывает возражения, которые ассоциация предлагает для обсуждения. 1. Создание автономного фонда поддержки финансового / банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников...", - говорится в письме, опубликованном на сайте ассоциации.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 02:15
В Экспертном совете при ЦБ назвали базовые правила обращения с деньгами
Доклад предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности создания автономного фонда поддержки финансового / банковского сектора, финансируемого за счет отчислений финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов). В соответствии с докладом поддержка из этого фонда будет предоставляться, если потери финансовых организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, напоминают в НАУФОР.
"Между тем, из доклада недостаточно ясно какого рода форс-мажорные обстоятельства могут быть основанием оказания поддержки из фонда, в связи с чем целесообразность создания такого фонда трудно оценить и поддержать", - отмечается в письме.
Что касается предложенных регулятором мер, дестимулирующих использование валют недружественных стран, НАУФОР считает, что возможность расчетов в иностранных валютах должна быть сохранена для расчетов за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке.
"Такие расчеты не ведут к "валютизации" и дополнительным рискам, поскольку изменяют форму, но не валюту требования, а расчеты в рублях существенно усложняют оценку таких финансовых инструментов", - указано в письме.
Мужчина убирает кошелек - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 02:15
Раскрыт способ поменять сбережения в долларах, чтобы получить доход в 150%

Инвестиции граждан

НАУФОР не поддерживает предложенный в докладе механизм прямых продаж гражданам облигаций и акций непосредственно эмитентом, а также банками - облигаций, а тем более акций в дополнение к банковским вкладам "как органичное расширение портфеля с низким риском", с использованием финансовых платформ, также отмечается в письме.
"Наделение финансовых платформ правом непосредственного обслуживания (и ведения счетов) конечных инвесторов, минуя финансовых посредников, окажет негативное влияние на конкуренцию на финансовом рынке и снизит качество обслуживания инвесторов, приведет к концентрации операционных рисков на инфраструктурных организациях, возложение на них клиентского обслуживания и вряд ли приведет к снижению издержек инвесторов", - поясняется там же.
"Более того, концентрация активов клиентов вне брокеров и управляющих приведет к фрагментации финансового рынка, ограничению его ликвидности, замедлению процесса предложения финансовых инструментов клиентам и снижению диверсификации их портфелей. Мы считаем, что более целесообразным является взаимодействие платформ с брокерами и управляющими ценными бумагами", - отмечается в письме.
Кроме того, НАУФОР не поддерживает повышение требования к размеру активов, необходимому для признания квалифицированным инвестором с 6 миллионов рублей до 30 миллионов. Ассоциация также считает, что доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам как эмитентов недружественных стран, так и эмитентов иных стран на отечественном организованном рынке должен быть сохранен.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 08:00
"Выбора не осталось". В какой валюте лучше хранить сбережения
 
НАУФОРЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала