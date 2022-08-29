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Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии

Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии - РИА Новости, 29.08.2022

Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии

Юбилейный фестиваль Baikal Dance Festival, посвящённый теме экологии, прошел в Бурятии, сообщает пресс-служба холдинга En+ Group, оказавшего поддержку... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:39

2022-08-29T13:39

2022-08-29T13:39

республика бурятия

байкал

москва

en+ group

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Юбилейный фестиваль Baikal Dance Festival, посвящённый теме экологии, прошел в Бурятии, сообщает пресс-служба холдинга En+ Group, оказавшего поддержку фестивалю.Свое искусство на сцене, установленной прямо на берегу озера, показали выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа разных поколений, включая артистов балета, работающих в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Программа фестиваля включала отрывки из классических балетных постановок и номера современной хореографии, исполнение под музыку Чайковского, Римского-Корсакова и других знаменитых композиторов.По словам одного из организаторов фестиваля, продюсера Бурятского театра оперы и балета Павла Окунева, фестиваль продемонстрировал "синтез природы и искусства". "Несмотря на то, что на Байкале было ветрено, это придало еще большую красоту. Байкал показал свою силу. Некоторых артистов захлестывал адреналин. Для них это необычный опыт – выступить в таком формате. Главное, что отметили зрители – это бесконечно красиво.", - приводятся в сообщении слова Окунева.Важная задача фестиваля - привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения Байкала. Так, платье, в котором выступила apтиcткa тeaтpa Бopиca Эйфмaнa Юлия Шyнкoвa, было сделано из переработанного мусора: paзличныx кycкoв ткaни, пepepaбoтaнныx мaтepиaлoв. Тема защиты окружающей среды нашла отражение и в работах, представленных на фотовыставке: звезды сценического искусства позировали среди мусора на берегу озера Байкал. Утонченные фигуры артистов резко контрастировали с пластиковыми отходами и напоминали зрителям о хрупкости природы.Благодаря поддержке En+ Group, вход на фестиваль был свободным для всех желающих. В пресс-службе отметили, что компания более 20 лет ведет комплексные программы по сохранению озера Байкал, поэтому идея фестиваля "моментально нашла поддержку".

республика бурятия

байкал

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика бурятия, байкал, москва, en+ group