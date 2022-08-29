Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии
© Фото : Егор БельскихУчастники фестиваль Baikal Dance Festiva в Бурятии
© Фото : Егор Бельских
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Юбилейный фестиваль Baikal Dance Festival, посвящённый теме экологии, прошел в Бурятии, сообщает пресс-служба холдинга En+ Group, оказавшего поддержку фестивалю.
Свое искусство на сцене, установленной прямо на берегу озера, показали выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа разных поколений, включая артистов балета, работающих в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Программа фестиваля включала отрывки из классических балетных постановок и номера современной хореографии, исполнение под музыку Чайковского, Римского-Корсакова и других знаменитых композиторов.
По словам одного из организаторов фестиваля, продюсера Бурятского театра оперы и балета Павла Окунева, фестиваль продемонстрировал "синтез природы и искусства". "Несмотря на то, что на Байкале было ветрено, это придало еще большую красоту. Байкал показал свою силу. Некоторых артистов захлестывал адреналин. Для них это необычный опыт – выступить в таком формате. Главное, что отметили зрители – это бесконечно красиво.", - приводятся в сообщении слова Окунева.
© Фото : Егор БельскихУчастники фестиваль Baikal Dance Festiva в Бурятии
© Фото : Егор Бельских
Участники фестиваль Baikal Dance Festiva в Бурятии
Важная задача фестиваля - привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения Байкала. Так, платье, в котором выступила apтиcткa тeaтpa Бopиca Эйфмaнa Юлия Шyнкoвa, было сделано из переработанного мусора: paзличныx кycкoв ткaни, пepepaбoтaнныx мaтepиaлoв. Тема защиты окружающей среды нашла отражение и в работах, представленных на фотовыставке: звезды сценического искусства позировали среди мусора на берегу озера Байкал. Утонченные фигуры артистов резко контрастировали с пластиковыми отходами и напоминали зрителям о хрупкости природы.
Благодаря поддержке En+ Group, вход на фестиваль был свободным для всех желающих. В пресс-службе отметили, что компания более 20 лет ведет комплексные программы по сохранению озера Байкал, поэтому идея фестиваля "моментально нашла поддержку".