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Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии - РИА Новости, 29.08.2022
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Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии
Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии - РИА Новости, 29.08.2022
Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии
Юбилейный фестиваль Baikal Dance Festival, посвящённый теме экологии, прошел в Бурятии, сообщает пресс-служба холдинга En+ Group, оказавшего поддержку... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:39
2022-08-29T13:39
республика бурятия
байкал
москва
en+ group
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Юбилейный фестиваль Baikal Dance Festival, посвящённый теме экологии, прошел в Бурятии, сообщает пресс-служба холдинга En+ Group, оказавшего поддержку фестивалю.Свое искусство на сцене, установленной прямо на берегу озера, показали выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа разных поколений, включая артистов балета, работающих в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Программа фестиваля включала отрывки из классических балетных постановок и номера современной хореографии, исполнение под музыку Чайковского, Римского-Корсакова и других знаменитых композиторов.По словам одного из организаторов фестиваля, продюсера Бурятского театра оперы и балета Павла Окунева, фестиваль продемонстрировал "синтез природы и искусства". "Несмотря на то, что на Байкале было ветрено, это придало еще большую красоту. Байкал показал свою силу. Некоторых артистов захлестывал адреналин. Для них это необычный опыт – выступить в таком формате. Главное, что отметили зрители – это бесконечно красиво.", - приводятся в сообщении слова Окунева.Важная задача фестиваля - привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения Байкала. Так, платье, в котором выступила apтиcткa тeaтpa Бopиca Эйфмaнa Юлия Шyнкoвa, было сделано из переработанного мусора: paзличныx кycкoв ткaни, пepepaбoтaнныx мaтepиaлoв. Тема защиты окружающей среды нашла отражение и в работах, представленных на фотовыставке: звезды сценического искусства позировали среди мусора на берегу озера Байкал. Утонченные фигуры артистов резко контрастировали с пластиковыми отходами и напоминали зрителям о хрупкости природы.Благодаря поддержке En+ Group, вход на фестиваль был свободным для всех желающих. В пресс-службе отметили, что компания более 20 лет ведет комплексные программы по сохранению озера Байкал, поэтому идея фестиваля "моментально нашла поддержку".
республика бурятия
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республика бурятия, байкал, москва, en+ group
Республика Бурятия, Байкал, Москва, En+ Group
13:39 29.08.2022
 

Байкальский танцевальный фестиваль прошел в Бурятии

© Фото : Егор БельскихУчастники фестиваль Baikal Dance Festiva в Бурятии
Участники фестиваль Baikal Dance Festiva в Бурятии - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Егор Бельских
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Юбилейный фестиваль Baikal Dance Festival, посвящённый теме экологии, прошел в Бурятии, сообщает пресс-служба холдинга En+ Group, оказавшего поддержку фестивалю.
Свое искусство на сцене, установленной прямо на берегу озера, показали выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа разных поколений, включая артистов балета, работающих в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Программа фестиваля включала отрывки из классических балетных постановок и номера современной хореографии, исполнение под музыку Чайковского, Римского-Корсакова и других знаменитых композиторов.
По словам одного из организаторов фестиваля, продюсера Бурятского театра оперы и балета Павла Окунева, фестиваль продемонстрировал "синтез природы и искусства". "Несмотря на то, что на Байкале было ветрено, это придало еще большую красоту. Байкал показал свою силу. Некоторых артистов захлестывал адреналин. Для них это необычный опыт – выступить в таком формате. Главное, что отметили зрители – это бесконечно красиво.", - приводятся в сообщении слова Окунева.
© Фото : Егор БельскихУчастники фестиваль Baikal Dance Festiva в Бурятии
Участники фестиваль Baikal Dance Festiva в Бурятии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Егор Бельских
Участники фестиваль Baikal Dance Festiva в Бурятии
Важная задача фестиваля - привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения Байкала. Так, платье, в котором выступила apтиcткa тeaтpa Бopиca Эйфмaнa Юлия Шyнкoвa, было сделано из переработанного мусора: paзличныx кycкoв ткaни, пepepaбoтaнныx мaтepиaлoв. Тема защиты окружающей среды нашла отражение и в работах, представленных на фотовыставке: звезды сценического искусства позировали среди мусора на берегу озера Байкал. Утонченные фигуры артистов резко контрастировали с пластиковыми отходами и напоминали зрителям о хрупкости природы.
Благодаря поддержке En+ Group, вход на фестиваль был свободным для всех желающих. В пресс-службе отметили, что компания более 20 лет ведет комплексные программы по сохранению озера Байкал, поэтому идея фестиваля "моментально нашла поддержку".
 
Республика БурятияБайкалМоскваEn+ Group
 
 
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