https://ria.ru/20220829/evakuatsiya-1813001483.html

Госдеп опроверг сообщения об эвакуации посольства США в Ираке

Госдеп опроверг сообщения об эвакуации посольства США в Ираке - РИА Новости, 29.08.2022

Госдеп опроверг сообщения об эвакуации посольства США в Ираке

Госдепартамент опроверг РИА Новости сообщения об эвакуации посольства США из иракской столицы Багдада, где идут столкновения между правительственными силами и... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:25

2022-08-29T19:25

2022-08-29T19:25

в мире

сша

ирак

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Госдепартамент опроверг РИА Новости сообщения об эвакуации посольства США из иракской столицы Багдада, где идут столкновения между правительственными силами и сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.В социальных сетях ранее появились видеоролики, на которых вертолеты якобы вывозят американских дипломатов из багдадской "зеленой зоны", ставшей эпицентром беспорядков."Обеспечение безопасности американского правительственного персонала, граждан США и наших объектов является для нас высшим приоритетом", - добавили в госдепартаменте.После заявления ас-Садра об уходе из политики сотни его сторонников ворвались в "зеленую зону", где расположены дипломатические миссии многих стран и правительственные учреждения, включая Республиканский дворец. В стычках с силовиками погибли по меньшей мере два человека, 19 получили ранения, передает со ссылкой на медицинские источники телеканал Sky News Arabia.

https://ria.ru/20220829/irak-1812960283.html

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ирак, государственный департамент сша