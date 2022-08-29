https://ria.ru/20220829/evakuatsiya-1813001483.html
Госдеп опроверг сообщения об эвакуации посольства США в Ираке
Госдеп опроверг сообщения об эвакуации посольства США в Ираке - РИА Новости, 29.08.2022
Госдеп опроверг сообщения об эвакуации посольства США в Ираке
Госдепартамент опроверг РИА Новости сообщения об эвакуации посольства США из иракской столицы Багдада, где идут столкновения между правительственными силами и... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:25
2022-08-29T19:25
2022-08-29T19:25
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Госдепартамент опроверг РИА Новости сообщения об эвакуации посольства США из иракской столицы Багдада, где идут столкновения между правительственными силами и сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.В социальных сетях ранее появились видеоролики, на которых вертолеты якобы вывозят американских дипломатов из багдадской "зеленой зоны", ставшей эпицентром беспорядков."Обеспечение безопасности американского правительственного персонала, граждан США и наших объектов является для нас высшим приоритетом", - добавили в госдепартаменте.После заявления ас-Садра об уходе из политики сотни его сторонников ворвались в "зеленую зону", где расположены дипломатические миссии многих стран и правительственные учреждения, включая Республиканский дворец. В стычках с силовиками погибли по меньшей мере два человека, 19 получили ранения, передает со ссылкой на медицинские источники телеканал Sky News Arabia.
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в мире, сша, ирак, государственный департамент сша
В мире, США, Ирак, Государственный департамент США
Госдеп опроверг сообщения об эвакуации посольства США в Ираке
Госдеп опроверг сообщения об эвакуации посольства США в иракском Багдаде
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Госдепартамент опроверг РИА Новости сообщения об эвакуации посольства США из иракской столицы Багдада, где идут столкновения между правительственными силами и сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.
"Эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал представитель госдепартамента.
В социальных сетях ранее появились видеоролики, на которых вертолеты якобы вывозят американских дипломатов из багдадской "зеленой зоны", ставшей эпицентром беспорядков.
"Обеспечение безопасности американского правительственного персонала, граждан США
и наших объектов является для нас высшим приоритетом", - добавили в госдепартаменте.
После заявления ас-Садра об уходе из политики сотни его сторонников ворвались в "зеленую зону", где расположены дипломатические миссии многих стран и правительственные учреждения, включая Республиканский дворец. В стычках с силовиками погибли по меньшей мере два человека, 19 получили ранения, передает со ссылкой на медицинские источники телеканал Sky News Arabia.