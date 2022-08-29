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Чехия сдержанно отнеслась к идее отказа от принципа единогласия в Евросоюзе

Чехия сдержанно отнеслась к идее отказа от принципа единогласия в Евросоюзе - РИА Новости, 29.08.2022

Чехия сдержанно отнеслась к идее отказа от принципа единогласия в Евросоюзе

Чехия сдержанно относится к идее отказа от принципа единогласия при голосовании в ЕС, особенно при нынешней сложной политической обстановке в Европе, заявил в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:41

2022-08-29T16:41

2022-08-29T16:41

в мире

европа

евросоюз

чехия

германия

олаф шольц

петр фиала

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ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Чехия сдержанно относится к идее отказа от принципа единогласия при голосовании в ЕС, особенно при нынешней сложной политической обстановке в Европе, заявил в понедельник чешский премьер Петр Фиала на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем."Чехия сдержанно и осторожно относится к выдвинутой идее отказа от принципа единогласия и перехода к принципу большинства. Особенно это надо учитывать в условиях нынешней сложной политической обстановки в Европе. Мы, как страна-председатель ЕС, были рады, когда нам при решении последних вопросов удалось добиться полного консенсуса всех стран-членов ЕС. Сейчас особенно важно, чтобы страны ЕС занимали единую позицию, а решения принимались единогласно. Думаю, что дискуссия на эту тему в ЕС будет носить непростой характер", - сказал Фиала.

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чехия

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Владимир Лаврентьев

в мире, европа, евросоюз, чехия, германия, олаф шольц, петр фиала