https://ria.ru/20220829/energetika-1813015117.html

Макрон созывает заседание Совета обороны из-за ситуации в сфере энергетики

Макрон созывает заседание Совета обороны из-за ситуации в сфере энергетики - РИА Новости, 29.08.2022

Макрон созывает заседание Совета обороны из-за ситуации в сфере энергетики

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание совета обороны и безопасности Франции в пятницу, 2 сентября, из-за ситуации в сфере энергетики, сообщает... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:46

2022-08-29T20:46

2022-08-29T21:54

в мире

франция

элизабет борн

брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание совета обороны и безопасности Франции в пятницу, 2 сентября, из-за ситуации в сфере энергетики, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Отмечается, что заседание совета, которое возглавит Макрон, будет посвящено ситуации с поставками газа и повышением цен на электроэнергию в преддверии зимы.В нем примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, а также министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.

https://ria.ru/20220829/evropa-1813010878.html

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в мире, франция, элизабет борн, брюно ле мэр