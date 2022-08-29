https://ria.ru/20220829/energetika-1813015117.html
Макрон созывает заседание Совета обороны из-за ситуации в сфере энергетики
Макрон созывает заседание Совета обороны из-за ситуации в сфере энергетики - РИА Новости, 29.08.2022
Макрон созывает заседание Совета обороны из-за ситуации в сфере энергетики
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание совета обороны и безопасности Франции в пятницу, 2 сентября, из-за ситуации в сфере энергетики, сообщает... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:46
2022-08-29T20:46
2022-08-29T21:54
в мире
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элизабет борн
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание совета обороны и безопасности Франции в пятницу, 2 сентября, из-за ситуации в сфере энергетики, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Отмечается, что заседание совета, которое возглавит Макрон, будет посвящено ситуации с поставками газа и повышением цен на электроэнергию в преддверии зимы.В нем примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, а также министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, элизабет борн, брюно ле мэр
В мире, Франция, Элизабет Борн, Брюно Ле Мэр
20:46 29.08.2022 (обновлено: 21:54 29.08.2022)
Макрон созывает заседание Совета обороны из-за ситуации в сфере энергетики
Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности из-за ситуации в сфере энергетики
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание совета обороны и безопасности Франции в пятницу, 2 сентября, из-за ситуации в сфере энергетики, сообщает
телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Отмечается, что заседание совета, которое возглавит Макрон, будет посвящено ситуации с поставками газа и повышением цен на электроэнергию в преддверии зимы.
В нем примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн
, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр
, а также министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.
Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.
В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.