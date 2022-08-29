https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812927304.html

Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики

Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики - РИА Новости, 29.08.2022

Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики

Правительству нужно определить перечень конкретных шагов для помощи реальному сектору экономики и гражданам и рассмотреть возможность продления мер поддержки... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:41

2022-08-29T15:41

2022-08-29T18:03

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительству нужно определить перечень конкретных шагов для помощи реальному сектору экономики и гражданам и рассмотреть возможность продления мер поддержки бизнеса, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин."За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.Мишустин отметил, что прежде всего речь идет об увеличении финансирования по госзакупкам: в текущем году этот объем был повышен до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения, а вместе с ним — от 50 до 90 процентов. Помимо этого, до конца следующего года приостановлено ограничение на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые контролировались иностранными собственниками, напомнил премьер.Глава правительства также подчеркнул, что президент ранее обратил особое внимание на то, что необходимо и дальше помогать отраслям экономики преодолевать сегодняшние трудности."Предлагаю сейчас определить конкретные шаги, завершить меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект, продлить действие отдельных решений, которые мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования", — сказал он.Мишустин указал, что приоритетами являются восстановление динамики инвестиций в реальный сектор экономики, развитие частной инициативы, выполнение социальных обязательств и поддержка граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/ekonomika-1812897651.html

https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812924163.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин