https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812927304.html
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики - РИА Новости, 29.08.2022
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики
Правительству нужно определить перечень конкретных шагов для помощи реальному сектору экономики и гражданам и рассмотреть возможность продления мер поддержки... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:41
2022-08-29T15:41
2022-08-29T18:03
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительству нужно определить перечень конкретных шагов для помощи реальному сектору экономики и гражданам и рассмотреть возможность продления мер поддержки бизнеса, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин."За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.Мишустин отметил, что прежде всего речь идет об увеличении финансирования по госзакупкам: в текущем году этот объем был повышен до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения, а вместе с ним — от 50 до 90 процентов. Помимо этого, до конца следующего года приостановлено ограничение на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые контролировались иностранными собственниками, напомнил премьер.Глава правительства также подчеркнул, что президент ранее обратил особое внимание на то, что необходимо и дальше помогать отраслям экономики преодолевать сегодняшние трудности."Предлагаю сейчас определить конкретные шаги, завершить меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект, продлить действие отдельных решений, которые мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования", — сказал он.Мишустин указал, что приоритетами являются восстановление динамики инвестиций в реальный сектор экономики, развитие частной инициативы, выполнение социальных обязательств и поддержка граждан.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/ekonomika-1812897651.html
https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812924163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
15:41 29.08.2022 (обновлено: 18:03 29.08.2022)
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики
Премьер Мишустин: меры по поддержке экономики могут продлить
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительству нужно определить перечень конкретных шагов для помощи реальному сектору экономики и гражданам и рассмотреть возможность продления мер поддержки бизнеса, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.
"За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
Мишустин
отметил, что прежде всего речь идет об увеличении финансирования по госзакупкам: в текущем году этот объем был повышен до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения, а вместе с ним — от 50 до 90 процентов. Помимо этого, до конца следующего года приостановлено ограничение на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые контролировались иностранными собственниками, напомнил премьер.
Глава правительства также подчеркнул, что президент ранее обратил особое внимание на то, что необходимо и дальше помогать отраслям экономики преодолевать сегодняшние трудности.
"Предлагаю сейчас определить конкретные шаги, завершить меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект, продлить действие отдельных решений, которые мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования", — сказал он.
Мишустин указал, что приоритетами являются восстановление динамики инвестиций в реальный сектор экономики, развитие частной инициативы, выполнение социальных обязательств и поддержка граждан.