Рейтинг@Mail.ru
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812927304.html
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики - РИА Новости, 29.08.2022
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики
Правительству нужно определить перечень конкретных шагов для помощи реальному сектору экономики и гражданам и рассмотреть возможность продления мер поддержки... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:41
2022-08-29T18:03
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительству нужно определить перечень конкретных шагов для помощи реальному сектору экономики и гражданам и рассмотреть возможность продления мер поддержки бизнеса, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин."За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.Мишустин отметил, что прежде всего речь идет об увеличении финансирования по госзакупкам: в текущем году этот объем был повышен до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения, а вместе с ним — от 50 до 90 процентов. Помимо этого, до конца следующего года приостановлено ограничение на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые контролировались иностранными собственниками, напомнил премьер.Глава правительства также подчеркнул, что президент ранее обратил особое внимание на то, что необходимо и дальше помогать отраслям экономики преодолевать сегодняшние трудности."Предлагаю сейчас определить конкретные шаги, завершить меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект, продлить действие отдельных решений, которые мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования", — сказал он.Мишустин указал, что приоритетами являются восстановление динамики инвестиций в реальный сектор экономики, развитие частной инициативы, выполнение социальных обязательств и поддержка граждан.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/ekonomika-1812897651.html
https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812924163.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_0:1105:2047:2640_1920x0_80_0_0_15f4e5aaf7d7da67a5fb29c1a1afba7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
15:41 29.08.2022 (обновлено: 18:03 29.08.2022)
 
Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики

Премьер Мишустин: меры по поддержке экономики могут продлить

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительству нужно определить перечень конкретных шагов для помощи реальному сектору экономики и гражданам и рассмотреть возможность продления мер поддержки бизнеса, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.
"За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:24В мире
Западные СМИ сыронизировали над пророчествами США о "крахе" экономики РФ
Мишустин отметил, что прежде всего речь идет об увеличении финансирования по госзакупкам: в текущем году этот объем был повышен до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения, а вместе с ним — от 50 до 90 процентов. Помимо этого, до конца следующего года приостановлено ограничение на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые контролировались иностранными собственниками, напомнил премьер.
Глава правительства также подчеркнул, что президент ранее обратил особое внимание на то, что необходимо и дальше помогать отраслям экономики преодолевать сегодняшние трудности.
"Предлагаю сейчас определить конкретные шаги, завершить меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект, продлить действие отдельных решений, которые мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования", — сказал он.
Мишустин указал, что приоритетами являются восстановление динамики инвестиций в реальный сектор экономики, развитие частной инициативы, выполнение социальных обязательств и поддержка граждан.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:34
Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала