https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812924163.html

Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций

Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций - РИА Новости, 29.08.2022

Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций

Российской власти необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и предприятий в условиях санкций, особое внимание следует уделить сельхозпроизводителям,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:34

2022-08-29T15:34

2022-08-29T16:11

экономика

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803464210_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_8f8d389d06952acc5e87c3221240eee1.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российской власти необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и предприятий в условиях санкций, особое внимание следует уделить сельхозпроизводителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Правительство продолжает работу, направленную на обеспечение устойчивости российской экономики в условиях внешнего давления. В ответ на недружественные действия ряда стран мы принимаем необходимые решения для поддержки наших предприятий, наших граждан. Сейчас крайне важно также оперативно реагировать на их запросы, помогая им преодолевать текущие проблемы и трудности", - сказал Мишустин."Особое внимание надо уделить сельхозпроизводителям, которые успешно выполняют задачи продовольственной безопасности. Президент подчеркивал, что они столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер, а значит, нужно предусмотреть соответствующие меры поддержки, необходимые средства", - добавил премьер-министр.

https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812927304.html

https://ria.ru/20220829/granty-1812925327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин