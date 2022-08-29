https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812924163.html
Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций
Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций - РИА Новости, 29.08.2022
Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций
Российской власти необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и предприятий в условиях санкций, особое внимание следует уделить сельхозпроизводителям,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:34
2022-08-29T15:34
2022-08-29T16:11
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российской власти необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и предприятий в условиях санкций, особое внимание следует уделить сельхозпроизводителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Правительство продолжает работу, направленную на обеспечение устойчивости российской экономики в условиях внешнего давления. В ответ на недружественные действия ряда стран мы принимаем необходимые решения для поддержки наших предприятий, наших граждан. Сейчас крайне важно также оперативно реагировать на их запросы, помогая им преодолевать текущие проблемы и трудности", - сказал Мишустин."Особое внимание надо уделить сельхозпроизводителям, которые успешно выполняют задачи продовольственной безопасности. Президент подчеркивал, что они столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер, а значит, нужно предусмотреть соответствующие меры поддержки, необходимые средства", - добавил премьер-министр.
https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812927304.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин
Экономика, Михаил Мишустин
15:34 29.08.2022 (обновлено: 16:11 29.08.2022)
Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций
Премьер Мишустин призвал реагировать на запросы россиян и аграриев в условиях санкций
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российской власти необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и предприятий в условиях санкций, особое внимание следует уделить сельхозпроизводителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Правительство продолжает работу, направленную на обеспечение устойчивости российской экономики в условиях внешнего давления. В ответ на недружественные действия ряда стран мы принимаем необходимые решения для поддержки наших предприятий, наших граждан. Сейчас крайне важно также оперативно реагировать на их запросы, помогая им преодолевать текущие проблемы и трудности", - сказал Мишустин.
"Особое внимание надо уделить сельхозпроизводителям, которые успешно выполняют задачи продовольственной безопасности. Президент подчеркивал, что они столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер, а значит, нужно предусмотреть соответствующие меры поддержки, необходимые средства", - добавил премьер-министр.