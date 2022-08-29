https://ria.ru/20220829/dugina-1812888656.html
Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной
Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022
Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной
Члены семьи Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, были замкнутыми и необщительными, рассказали РИА... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:00
2022-08-29T14:00
2022-08-29T14:00
дарья дугина
россия
эстония
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Члены семьи Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, были замкнутыми и необщительными, рассказали РИА Новости их соседи."Он шебутной, как все молодые… Он мне, бабке, особенно ничего не рассказывал. Мне кажется, он с матерью просто выехал и все. Куда поехали - без понятия. Они такие замкнутые… Мы с ней (матерью Богдана Цыганенко), с Ольгой - ну "Здравствуйте", ну "До свидания". Ну там по цветочкам. А так, чтоб поговорить - нет", - рассказала женщина, проживающая в доме напротив.Еще один сосед Цыганенко, Виталий, отметил, что Богдан бы спокойным, но не все в его поведении было понятным."Вел он себя непонятно. Вроде как наш. А вроде как и не наш. Точно не могу сказать…. Что он, кто он такой, я вам точно не могу сказать… Спокойный был. Ни с кем не ругался", - рассказал Виталий.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь. Его мать, по словам одной из соседок, не поддерживала специальную военную операцию РФ на Украине.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812853828.html
https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812886762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья дугина, россия, эстония, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Эстония, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной
Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной Богдана Цыганенко
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Члены семьи Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, были замкнутыми и необщительными, рассказали РИА Новости их соседи.
"Он шебутной, как все молодые… Он мне, бабке, особенно ничего не рассказывал. Мне кажется, он с матерью просто выехал и все. Куда поехали - без понятия. Они такие замкнутые… Мы с ней (матерью Богдана Цыганенко), с Ольгой - ну "Здравствуйте", ну "До свидания". Ну там по цветочкам. А так, чтоб поговорить - нет", - рассказала женщина, проживающая в доме напротив.
Еще один сосед Цыганенко, Виталий, отметил, что Богдан бы спокойным, но не все в его поведении было понятным.
"Вел он себя непонятно. Вроде как наш. А вроде как и не наш. Точно не могу сказать…. Что он, кто он такой, я вам точно не могу сказать… Спокойный был. Ни с кем не ругался", - рассказал Виталий.
О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России
объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию
незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке
в начале июля и больше не выходил на связь. Его мать, по словам одной из соседок, не поддерживала специальную военную операцию РФ на Украине
.
Журналист и политолог Дарья Дугина
погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья
. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область
.