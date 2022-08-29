https://ria.ru/20220829/dugina-1812888656.html

Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной

Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022

Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной

Члены семьи Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, были замкнутыми и необщительными, рассказали РИА... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:00

2022-08-29T14:00

2022-08-29T14:00

дарья дугина

россия

эстония

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Члены семьи Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, были замкнутыми и необщительными, рассказали РИА Новости их соседи."Он шебутной, как все молодые… Он мне, бабке, особенно ничего не рассказывал. Мне кажется, он с матерью просто выехал и все. Куда поехали - без понятия. Они такие замкнутые… Мы с ней (матерью Богдана Цыганенко), с Ольгой - ну "Здравствуйте", ну "До свидания". Ну там по цветочкам. А так, чтоб поговорить - нет", - рассказала женщина, проживающая в доме напротив.Еще один сосед Цыганенко, Виталий, отметил, что Богдан бы спокойным, но не все в его поведении было понятным."Вел он себя непонятно. Вроде как наш. А вроде как и не наш. Точно не могу сказать…. Что он, кто он такой, я вам точно не могу сказать… Спокойный был. Ни с кем не ругался", - рассказал Виталий.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь. Его мать, по словам одной из соседок, не поддерживала специальную военную операцию РФ на Украине.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812853828.html

https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812886762.html

россия

эстония

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарья дугина, россия, эстония, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной