https://ria.ru/20220829/dugina-1812848985.html
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом - РИА Новости, 29.08.2022
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом
Предполагаемый соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко числился руководителем двух фирм в Донецке, следует из данных,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:26
2022-08-29T12:26
2022-08-29T12:26
россия
эстония
донецк (днр)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Предполагаемый соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко числился руководителем двух фирм в Донецке, следует из данных, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.Одна из них существовала в 2019 году, вторая - в 2021-м. В настоящее время обе фирмы не работают.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/fsb-1812822208.html
https://ria.ru/20220829/dugina-1812838387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, донецк (днр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Россия, Эстония, Донецк (ДНР), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числился руководителем двух фирм в Донецке