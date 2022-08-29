https://ria.ru/20220829/dugina-1812848985.html

Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом

Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом - РИА Новости, 29.08.2022

Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом

Предполагаемый соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко числился руководителем двух фирм в Донецке, следует из данных,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:26

2022-08-29T12:26

2022-08-29T12:26

россия

эстония

донецк (днр)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Предполагаемый соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко числился руководителем двух фирм в Донецке, следует из данных, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.Одна из них существовала в 2019 году, вторая - в 2021-м. В настоящее время обе фирмы не работают.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/fsb-1812822208.html

https://ria.ru/20220829/dugina-1812838387.html

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донецк (днр)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эстония, донецк (днр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной