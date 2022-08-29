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Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом - РИА Новости, 29.08.2022
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Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом - РИА Новости, 29.08.2022
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом
Предполагаемый соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко числился руководителем двух фирм в Донецке, следует из данных,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:26
2022-08-29T12:26
россия
эстония
донецк (днр)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Предполагаемый соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко числился руководителем двух фирм в Донецке, следует из данных, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.Одна из них существовала в 2019 году, вторая - в 2021-м. В настоящее время обе фирмы не работают.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/fsb-1812822208.html
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россия, эстония, донецк (днр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Россия, Эстония, Донецк (ДНР), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
12:26 29.08.2022
 
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом

Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числился руководителем двух фирм в Донецке

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкГражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию
Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Предполагаемый соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко числился руководителем двух фирм в Донецке, следует из данных, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Одна из них существовала в 2019 году, вторая - в 2021-м. В настоящее время обе фирмы не работают.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:02В России
ФСБ опубликовала кадры с соучастником убийства Дугиной
О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.
В первых числах июля: родственники Цыганенко в Донецке рассказали о том, когда он уехал - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:56
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка
 
РоссияЭстонияДонецк (ДНР)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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