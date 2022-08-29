https://ria.ru/20220829/dugina-1812838387.html
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка - РИА Новости, 29.08.2022
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка
Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь, РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:56
2022-08-29T11:56
2022-08-29T12:29
происшествия
дарья дугина
россия
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь, рассказали РИА Новости его родственники.ФСБ России объявила в понедельник, что убийство Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Богдан Цыганенко."Он выехал где-то в первых числах июля", - сказала РИА Новости тетя Богдана Цыганенко Лариса.По словам родных, Цыганенко уехал с матерью и больше на связь не выходил.
https://ria.ru/20220829/dugina-1812848985.html
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"В первых числах июля": родственники Цыганенко в Донецке рассказали о том, когда он уехал
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в доме в Донецке, где жил Богдан Цыганенко, которого ФСБ называет соучастником убийства Дарьи Дугиной. Родственники Цыганенко - предполагаемого соучастника убийства Дугиной - рассказали РИА Новости, что он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и не выходил на связь.
2022-08-29T11:56
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дарья дугина, россия
Происшествия, Дарья Дугина, Россия
11:56 29.08.2022 (обновлено: 12:29 29.08.2022)
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка
Родные возможного соучастника убийства Дугиной сообщили, что он уехал из Донецка в июле