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Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка - РИА Новости, 29.08.2022
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Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка - РИА Новости, 29.08.2022
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка
Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь, РИА Новости, 29.08.2022
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происшествия
дарья дугина
россия
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь, рассказали РИА Новости его родственники.ФСБ России объявила в понедельник, что убийство Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Богдан Цыганенко."Он выехал где-то в первых числах июля", - сказала РИА Новости тетя Богдана Цыганенко Лариса.По словам родных, Цыганенко уехал с матерью и больше на связь не выходил.
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"В первых числах июля": родственники Цыганенко в Донецке рассказали о том, когда он уехал
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в доме в Донецке, где жил Богдан Цыганенко, которого ФСБ называет соучастником убийства Дарьи Дугиной. Родственники Цыганенко - предполагаемого соучастника убийства Дугиной - рассказали РИА Новости, что он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и не выходил на связь.
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происшествия, дарья дугина, россия
Происшествия, Дарья Дугина, Россия
11:56 29.08.2022 (обновлено: 12:29 29.08.2022)
 
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка

Родные возможного соучастника убийства Дугиной сообщили, что он уехал из Донецка в июле

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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь, рассказали РИА Новости его родственники.
ФСБ России объявила в понедельник, что убийство Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Богдан Цыганенко.
"Он выехал где-то в первых числах июля", - сказала РИА Новости тетя Богдана Цыганенко Лариса.
По словам родных, Цыганенко уехал с матерью и больше на связь не выходил.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:26
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом
 
ПроисшествияДарья ДугинаРоссия
 
 
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