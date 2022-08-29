https://ria.ru/20220829/dugina-1812838387.html

Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка

Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка - РИА Новости, 29.08.2022

Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка

Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь, РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:56

2022-08-29T11:56

2022-08-29T12:29

происшествия

дарья дугина

россия

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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь, рассказали РИА Новости его родственники.ФСБ России объявила в понедельник, что убийство Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Богдан Цыганенко."Он выехал где-то в первых числах июля", - сказала РИА Новости тетя Богдана Цыганенко Лариса.По словам родных, Цыганенко уехал с матерью и больше на связь не выходил.

https://ria.ru/20220829/dugina-1812848985.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"В первых числах июля": родственники Цыганенко в Донецке рассказали о том, когда он уехал Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в доме в Донецке, где жил Богдан Цыганенко, которого ФСБ называет соучастником убийства Дарьи Дугиной. Родственники Цыганенко - предполагаемого соучастника убийства Дугиной - рассказали РИА Новости, что он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и не выходил на связь. 2022-08-29T11:56 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дарья дугина, россия