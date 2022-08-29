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Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев - РИА Новости, 29.08.2022
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Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев
Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев - РИА Новости, 29.08.2022
Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев
Одна из церквей итальянского города Римини провела службу в память об убитой российской журналистке Дарье Дугиной. Как сообщает местная газета Corriere Romagna, РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:39
2022-08-29T12:04
в мире
дарья дугина
римини
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Одна из церквей итальянского города Римини провела службу в память об убитой российской журналистке Дарье Дугиной. Как сообщает местная газета Corriere Romagna, в воскресенье утром на той же улице прошла мирная акция протеста украинской диаспоры.Мессе в Santuario della Madonna della Misericordia предшествовала полемика вокруг некролога, листовки с которым были расклеены на улицах города. Объявив о времени проведения мессы, церковь сопроводила портрет Дугиной фразой "Убита антироссийской ненавистью".Тем не менее, поминальное мероприятие было согласовано в епархии Римини, дон Себастьяно Бенедеттини только получил от вышестоящей инстанции рекомендацию "не говорить ни о политике, ни о российско-украинском конфликте", отмечает издание.Как отмечает Corriere Romagna, акция украинцев носила молчаливый характер. Саму мессу они считают провокацией, считая Дугину причастной к разжиганию конфликта на Украине.На минувшей неделе поминальное мероприятие в память о Дугиной прошло в Вероне. На центральную площадь Бра пришли несколько десятков человек с российскими и итальянскими флагами и фотографиями журналистки.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220829/dugina-1812830995.html
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в мире, дарья дугина, римини, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Дарья Дугина, Римини, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
11:39 29.08.2022 (обновлено: 12:04 29.08.2022)
 
Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев

Одна из церквей в городе Римини провела службу в память об убитой журналистке Дугиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Одна из церквей итальянского города Римини провела службу в память об убитой российской журналистке Дарье Дугиной. Как сообщает местная газета Corriere Romagna, в воскресенье утром на той же улице прошла мирная акция протеста украинской диаспоры.
Мессе в Santuario della Madonna della Misericordia предшествовала полемика вокруг некролога, листовки с которым были расклеены на улицах города. Объявив о времени проведения мессы, церковь сопроводила портрет Дугиной фразой "Убита антироссийской ненавистью".
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:34
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной
Тем не менее, поминальное мероприятие было согласовано в епархии Римини, дон Себастьяно Бенедеттини только получил от вышестоящей инстанции рекомендацию "не говорить ни о политике, ни о российско-украинском конфликте", отмечает издание.
Как отмечает Corriere Romagna, акция украинцев носила молчаливый характер. Саму мессу они считают провокацией, считая Дугину причастной к разжиганию конфликта на Украине.
На минувшей неделе поминальное мероприятие в память о Дугиной прошло в Вероне. На центральную площадь Бра пришли несколько десятков человек с российскими и итальянскими флагами и фотографиями журналистки.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
28 августа, 20:34
Дугин заявил, что его дочь убили враги России
 
В миреДарья ДугинаРиминиУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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