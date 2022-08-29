https://ria.ru/20220829/dugina-1812831931.html

Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев

Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев - РИА Новости, 29.08.2022

Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев

Одна из церквей итальянского города Римини провела службу в память об убитой российской журналистке Дарье Дугиной. Как сообщает местная газета Corriere Romagna, РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:39

2022-08-29T11:39

2022-08-29T12:04

в мире

дарья дугина

римини

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690291_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_0c81351fa62260a10d68e94850c662ae.jpg

РИМ, 29 авг – РИА Новости. Одна из церквей итальянского города Римини провела службу в память об убитой российской журналистке Дарье Дугиной. Как сообщает местная газета Corriere Romagna, в воскресенье утром на той же улице прошла мирная акция протеста украинской диаспоры.Мессе в Santuario della Madonna della Misericordia предшествовала полемика вокруг некролога, листовки с которым были расклеены на улицах города. Объявив о времени проведения мессы, церковь сопроводила портрет Дугиной фразой "Убита антироссийской ненавистью".Тем не менее, поминальное мероприятие было согласовано в епархии Римини, дон Себастьяно Бенедеттини только получил от вышестоящей инстанции рекомендацию "не говорить ни о политике, ни о российско-украинском конфликте", отмечает издание.Как отмечает Corriere Romagna, акция украинцев носила молчаливый характер. Саму мессу они считают провокацией, считая Дугину причастной к разжиганию конфликта на Украине.На минувшей неделе поминальное мероприятие в память о Дугиной прошло в Вероне. На центральную площадь Бра пришли несколько десятков человек с российскими и итальянскими флагами и фотографиями журналистки.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220829/dugina-1812830995.html

https://ria.ru/20220828/dugin-1812759208.html

римини

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дарья дугина, римини, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной