11:39 29.08.2022 (обновлено: 12:04 29.08.2022)
Поминальная служба по Дугиной прошла в Римини под протесты украинцев
Одна из церквей в городе Римини провела службу в память об убитой журналистке Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
РИМ, 29 авг – РИА Новости. Одна из церквей итальянского города Римини провела службу в память об убитой российской журналистке Дарье Дугиной. Как сообщает местная газета Corriere Romagna, в воскресенье утром на той же улице прошла мирная акция протеста украинской диаспоры.
Мессе в Santuario della Madonna della Misericordia предшествовала полемика вокруг некролога, листовки с которым были расклеены на улицах города. Объявив о времени проведения мессы, церковь сопроводила портрет Дугиной фразой "Убита антироссийской ненавистью".
Тем не менее, поминальное мероприятие было согласовано в епархии Римини, дон Себастьяно Бенедеттини только получил от вышестоящей инстанции рекомендацию "не говорить ни о политике, ни о российско-украинском конфликте", отмечает издание.
Как отмечает Corriere Romagna, акция украинцев носила молчаливый характер. Саму мессу они считают провокацией, считая Дугину причастной к разжиганию конфликта на Украине.
На минувшей неделе поминальное мероприятие в память о Дугиной прошло в Вероне. На центральную площадь Бра пришли несколько десятков человек с российскими и итальянскими флагами и фотографиями журналистки.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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