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ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022
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ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной
ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022
ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в понедельник видеозапись, на которой показано, как соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:59
2022-08-29T11:39
происшествия
дарья дугина
россия
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в понедельник видеозапись, на которой показано, как соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко въезжает в Россию, ездит на машине с Натальей Вовк, получает поддельные номера и уезжает.На видеролике продолжительностью 11 минут показано, как член украинской диверсионной группы Цыганенко въезжает в РФ 30 июля через Эстонию по украинскому паспорту. Затем демонстрируется, как Цыганенко ездит с Вовк на ее Mini Cooper с номерами ДНР. Как говорится в сопроводительном комментарии ФСБ к видео в гараже номера ДНР меняются на казахстанские.Далее демонстрируются кадры, датированные 17 августа 2022 года, на которых Цыганенко получает поддельные автомобильные номера в пункте экспресс-доставки. На десятой минуте ролика показано, как сообщник Вовк покидает Россию через один из погранпунктов.Ранее в понедельник в ФСБ заявили о выявлении еще одного украинского диверсанта, причастного к убийству Дугиной. По данным ведомства, наряду с Вовк теракт готовил Цыганенко. Уточняется, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220829/dugina-1812830995.html
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Видео с участником убийства Дугиной, украинским гражданином Цыганенко. Кадры ФСБ России
Видео с участником убийства Дугиной, украинским гражданином Цыганенко. Кадры ФСБ России
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происшествия, дарья дугина, россия, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Дарья Дугина, Россия, ФСБ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:59 29.08.2022 (обновлено: 11:39 29.08.2022)
 
ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной

ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной Цыганенко

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в понедельник видеозапись, на которой показано, как соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко въезжает в Россию, ездит на машине с Натальей Вовк, получает поддельные номера и уезжает.
На видеролике продолжительностью 11 минут показано, как член украинской диверсионной группы Цыганенко въезжает в РФ 30 июля через Эстонию по украинскому паспорту. Затем демонстрируется, как Цыганенко ездит с Вовк на ее Mini Cooper с номерами ДНР. Как говорится в сопроводительном комментарии ФСБ к видео в гараже номера ДНР меняются на казахстанские.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:34
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной
Далее демонстрируются кадры, датированные 17 августа 2022 года, на которых Цыганенко получает поддельные автомобильные номера в пункте экспресс-доставки. На десятой минуте ролика показано, как сообщник Вовк покидает Россию через один из погранпунктов.
Ранее в понедельник в ФСБ заявили о выявлении еще одного украинского диверсанта, причастного к убийству Дугиной. По данным ведомства, наряду с Вовк теракт готовил Цыганенко. Уточняется, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 09:59В России
ФСБ нашла еще одного члена диверсионной группы, готовившей убийство Дугиной
 
ПроисшествияДарья ДугинаРоссияФСБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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