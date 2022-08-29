https://ria.ru/20220829/dugina-1812806816.html

ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной

ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022

ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в понедельник видеозапись, на которой показано, как соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:59

2022-08-29T09:59

2022-08-29T11:39

происшествия

дарья дугина

россия

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в понедельник видеозапись, на которой показано, как соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко въезжает в Россию, ездит на машине с Натальей Вовк, получает поддельные номера и уезжает.На видеролике продолжительностью 11 минут показано, как член украинской диверсионной группы Цыганенко въезжает в РФ 30 июля через Эстонию по украинскому паспорту. Затем демонстрируется, как Цыганенко ездит с Вовк на ее Mini Cooper с номерами ДНР. Как говорится в сопроводительном комментарии ФСБ к видео в гараже номера ДНР меняются на казахстанские.Далее демонстрируются кадры, датированные 17 августа 2022 года, на которых Цыганенко получает поддельные автомобильные номера в пункте экспресс-доставки. На десятой минуте ролика показано, как сообщник Вовк покидает Россию через один из погранпунктов.Ранее в понедельник в ФСБ заявили о выявлении еще одного украинского диверсанта, причастного к убийству Дугиной. По данным ведомства, наряду с Вовк теракт готовил Цыганенко. Уточняется, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220829/dugina-1812830995.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/dugina-1812806521.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с участником убийства Дугиной, украинским гражданином Цыганенко. Кадры ФСБ России Видео с участником убийства Дугиной, украинским гражданином Цыганенко. Кадры ФСБ России 2022-08-29T09:59 true PT3M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дарья дугина, россия, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)