09:59 29.08.2022 (обновлено: 11:39 29.08.2022)
ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной
ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной Цыганенко
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в понедельник видеозапись, на которой показано, как соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко въезжает в Россию, ездит на машине с Натальей Вовк, получает поддельные номера и уезжает.
На видеролике продолжительностью 11 минут показано, как член украинской диверсионной группы Цыганенко въезжает в РФ 30 июля через Эстонию по украинскому паспорту. Затем демонстрируется, как Цыганенко ездит с Вовк на ее Mini Cooper с номерами ДНР. Как говорится в сопроводительном комментарии ФСБ к видео в гараже номера ДНР меняются на казахстанские.
Далее демонстрируются кадры, датированные 17 августа 2022 года, на которых Цыганенко получает поддельные автомобильные номера в пункте экспресс-доставки. На десятой минуте ролика показано, как сообщник Вовк покидает Россию через один из погранпунктов.
Ранее в понедельник в ФСБ заявили о выявлении еще одного украинского диверсанта, причастного к убийству Дугиной. По данным ведомства, наряду с Вовк теракт готовил Цыганенко. Уточняется, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.