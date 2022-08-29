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На Кубани новорожденный и его отец погибли в ДТП по дороге из роддома - РИА Новости, 29.08.2022
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На Кубани новорожденный и его отец погибли в ДТП по дороге из роддома
На Кубани новорожденный и его отец погибли в ДТП по дороге из роддома - РИА Новости, 29.08.2022
На Кубани новорожденный и его отец погибли в ДТП по дороге из роддома
На Кубани семья попала в ДТП после выписки из роддома, погиб водитель и его новорожденный ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:14
2022-08-29T22:45
происшествия
славянск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. На Кубани семья попала в ДТП после выписки из роддома, погиб водитель и его новорожденный ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла около 16:00 на 11-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — село Ачуево. По предварительной информации, водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109."В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончались 30-летний водитель и его новорожденный ребенок. Супруга и шестилетняя дочь погибшего с телесными повреждениями доставлены в отделение реанимации Центральной районной больницы", — говорится в сообщении.Водителя "Приоры" и его пассажира также доставили в больницу.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20220817/dtp-1810222943.html
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славянск
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происшествия, славянск, краснодарский край
Происшествия, Славянск, Краснодарский край
21:14 29.08.2022 (обновлено: 22:45 29.08.2022)
 
На Кубани новорожденный и его отец погибли в ДТП по дороге из роддома

Семья попала в ДТП на Кубани по дороге из роддома, погибли отец и новорожденный

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. На Кубани семья попала в ДТП после выписки из роддома, погиб водитель и его новорожденный ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла около 16:00 на 11-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — село Ачуево. По предварительной информации, водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 14:56
На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец
"В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончались 30-летний водитель и его новорожденный ребенок. Супруга и шестилетняя дочь погибшего с телесными повреждениями доставлены в отделение реанимации Центральной районной больницы", — говорится в сообщении.
Водителя "Приоры" и его пассажира также доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 10:55
Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец
 
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