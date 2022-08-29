https://ria.ru/20220829/dtp-1813021156.html

На Кубани новорожденный и его отец погибли в ДТП по дороге из роддома

На Кубани новорожденный и его отец погибли в ДТП по дороге из роддома - РИА Новости, 29.08.2022

На Кубани новорожденный и его отец погибли в ДТП по дороге из роддома

На Кубани семья попала в ДТП после выписки из роддома, погиб водитель и его новорожденный ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T21:14

2022-08-29T21:14

2022-08-29T22:45

происшествия

славянск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. На Кубани семья попала в ДТП после выписки из роддома, погиб водитель и его новорожденный ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла около 16:00 на 11-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — село Ачуево. По предварительной информации, водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109."В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончались 30-летний водитель и его новорожденный ребенок. Супруга и шестилетняя дочь погибшего с телесными повреждениями доставлены в отделение реанимации Центральной районной больницы", — говорится в сообщении.Водителя "Приоры" и его пассажира также доставили в больницу.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20220817/dtp-1810222943.html

https://ria.ru/20220626/dtp-1798194040.html

славянск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, славянск, краснодарский край