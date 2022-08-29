https://ria.ru/20220829/dtp-1812788198.html

В ДТП на юго-востоке Москвы погибли три человека

В ДТП на юго-востоке Москвы погибли три человека - РИА Новости, 29.08.2022

В ДТП на юго-востоке Москвы погибли три человека

Три человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:09

2022-08-29T07:09

2022-08-29T07:09

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Три человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."29 августа примерно в 01.44 на улице Братиславская водитель "Шевроле Кобальт" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил наезд на препятствие. В результате ДТП 16-летняя пассажирка госпитализирована, погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира - 40-летняя женщина и 30-летний мужчина", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20220829/narkotiki-1812785787.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва