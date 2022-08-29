https://ria.ru/20220829/dtp-1812788198.html
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли три человека
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли три человека - РИА Новости, 29.08.2022
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли три человека
Три человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:09
2022-08-29T07:09
2022-08-29T07:09
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Три человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."29 августа примерно в 01.44 на улице Братиславская водитель "Шевроле Кобальт" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил наезд на препятствие. В результате ДТП 16-летняя пассажирка госпитализирована, погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира - 40-летняя женщина и 30-летний мужчина", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20220829/narkotiki-1812785787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли три человека
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли три человека, один госпитализирован
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Три человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается
в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"29 августа примерно в 01.44 на улице Братиславская водитель "Шевроле Кобальт" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил наезд на препятствие. В результате ДТП 16-летняя пассажирка госпитализирована, погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира - 40-летняя женщина и 30-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.