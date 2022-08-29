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На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки - РИА Новости, 29.08.2022
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На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки
На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки - РИА Новости, 29.08.2022
На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки
Дорожные службы закрыли проезд по дороге в райцентр Соболево на западе Камчатского края из-за вышедших из берегов рек, сообщили РИА Новости в Камчатском... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:52
2022-08-29T14:52
происшествия
соболевский район
камчатский край
россия
дороги
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Дорожные службы закрыли проезд по дороге в райцентр Соболево на западе Камчатского края из-за вышедших из берегов рек, сообщили РИА Новости в Камчатском управлении автодорог.Ранее камчатские спасатели предупредили о подъеме уровня реки Большой Воровской в Соболевском районе полуострова. Сообщалось, что вода может размыть дороги и подтопить подвалы в домах."В связи с выпадением большого количества осадков, выходом из берегов рек Соболевского района и затоплением дорожного полотна на участке с 1 по 3 километр автомобильной дороги Соболево — Устьевое прекращено движение для всех видов транспорта с 22 часов 29 августа по 12 часов 30 августа", — сказали в ведомстве.
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происшествия, соболевский район, камчатский край, россия, дороги
Происшествия, Соболевский район, Камчатский край, Россия, Дороги
14:52 29.08.2022
 
На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки

На западе Камчатки перекрыли дорогу в райцентр Соболево из-за вышедшей из берегов реки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае.
Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае. - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае.. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Дорожные службы закрыли проезд по дороге в райцентр Соболево на западе Камчатского края из-за вышедших из берегов рек, сообщили РИА Новости в Камчатском управлении автодорог.
Ранее камчатские спасатели предупредили о подъеме уровня реки Большой Воровской в Соболевском районе полуострова. Сообщалось, что вода может размыть дороги и подтопить подвалы в домах.
"В связи с выпадением большого количества осадков, выходом из берегов рек Соболевского района и затоплением дорожного полотна на участке с 1 по 3 километр автомобильной дороги Соболево — Устьевое прекращено движение для всех видов транспорта с 22 часов 29 августа по 12 часов 30 августа", — сказали в ведомстве.
Подтопление - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 08:44
В Хабаровском крае подтопило три участка дорог
 
ПроисшествияСоболевский районКамчатский крайРоссияДороги
 
 
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