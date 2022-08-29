https://ria.ru/20220829/doroga-1812909829.html
На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки
На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки - РИА Новости, 29.08.2022
На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки
Дорожные службы закрыли проезд по дороге в райцентр Соболево на западе Камчатского края из-за вышедших из берегов рек, сообщили РИА Новости в Камчатском... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:52
2022-08-29T14:52
2022-08-29T14:52
происшествия
соболевский район
камчатский край
россия
дороги
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Дорожные службы закрыли проезд по дороге в райцентр Соболево на западе Камчатского края из-за вышедших из берегов рек, сообщили РИА Новости в Камчатском управлении автодорог.Ранее камчатские спасатели предупредили о подъеме уровня реки Большой Воровской в Соболевском районе полуострова. Сообщалось, что вода может размыть дороги и подтопить подвалы в домах."В связи с выпадением большого количества осадков, выходом из берегов рек Соболевского района и затоплением дорожного полотна на участке с 1 по 3 километр автомобильной дороги Соболево — Устьевое прекращено движение для всех видов транспорта с 22 часов 29 августа по 12 часов 30 августа", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220819/podtoplenie-1810644462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соболевский район, камчатский край, россия, дороги
Происшествия, Соболевский район, Камчатский край, Россия, Дороги
На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки
На западе Камчатки перекрыли дорогу в райцентр Соболево из-за вышедшей из берегов реки