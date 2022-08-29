https://ria.ru/20220829/donory-1812916343.html

США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине

США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине - РИА Новости, 29.08.2022

США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:11

2022-08-29T15:11

2022-08-29T15:19

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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило министерство обороны США."Министр Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных представителей со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - сказано в пресс-релизе.Форум обычно собирает представителей четырех десятков государств, которые координируют поставки украинским военным оружия и боеприпасов.Рамштайн в апреле принял первую такую встречу, которые с тех пор проводятся ежемесячно в очном и дистанционном форматах.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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украина

германия

россия

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в мире, сша, украина, германия, министерство обороны сша, сергей лавров, россия, нато