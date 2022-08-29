15:11 29.08.2022 (обновлено: 15:19 29.08.2022)
США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине
Пентагон: США проведут встречу стран-доноров военной помощи Украине 8 сентября в Германии
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило министерство обороны США.
"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных представителей со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - сказано в пресс-релизе.
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Форум обычно собирает представителей четырех десятков государств, которые координируют поставки украинским военным оружия и боеприпасов.
Рамштайн в апреле принял первую такую встречу, которые с тех пор проводятся ежемесячно в очном и дистанционном форматах.
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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