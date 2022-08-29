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США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине - РИА Новости, 29.08.2022
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США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине
США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине - РИА Новости, 29.08.2022
США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине
Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:11
2022-08-29T15:19
в мире
сша
украина
германия
министерство обороны сша
сергей лавров
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило министерство обороны США."Министр Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных представителей со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - сказано в пресс-релизе.Форум обычно собирает представителей четырех десятков государств, которые координируют поставки украинским военным оружия и боеприпасов.Рамштайн в апреле принял первую такую встречу, которые с тех пор проводятся ежемесячно в очном и дистанционном форматах.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html
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в мире, сша, украина, германия, министерство обороны сша, сергей лавров, россия, нато
В мире, США, Украина, Германия, Министерство обороны США, Сергей Лавров, Россия, НАТО
15:11 29.08.2022 (обновлено: 15:19 29.08.2022)
 
США проведут новую встречу стран-доноров военной помощи Украине

Пентагон: США проведут встречу стран-доноров военной помощи Украине 8 сентября в Германии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило министерство обороны США.
"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных представителей со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - сказано в пресс-релизе.
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Форум обычно собирает представителей четырех десятков государств, которые координируют поставки украинским военным оружия и боеприпасов.
Рамштайн в апреле принял первую такую встречу, которые с тех пор проводятся ежемесячно в очном и дистанционном форматах.
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреСШАУкраинаГерманияМинистерство обороны СШАСергей ЛавровРоссияНАТО
 
 
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