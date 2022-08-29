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Украинские войска снова обстреляли Донецк, в том числе натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/donetsk-1812849902.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк, в том числе натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Донецк, в том числе натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк, в том числе натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли ряд районов Донецка, выпустив по городу в общей сложности четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:28
2022-08-29T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли ряд районов Донецка, выпустив по городу в общей сложности четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.22 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.28 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220829/energodar-1812830142.html
https://ria.ru/20220829/donbass-1812816974.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
12:28 29.08.2022 (обновлено: 12:29 29.08.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк, в том числе натовскими снарядами

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли ряд районов Донецка, выпустив по городу в общей сложности четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.22 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.28 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Сотрудник на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:32Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Вчера, 10:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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