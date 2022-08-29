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Магаданская область поможет Ждановке в ДНР - РИА Новости, 29.08.2022
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Магаданская область поможет Ждановке в ДНР
Магаданская область поможет Ждановке в ДНР - РИА Новости, 29.08.2022
Магаданская область поможет Ждановке в ДНР
Магаданская область помогает подготовить детские сады, школу и Дом культуры в Ждановке в ДНР к новому учебному году, сообщает в понедельник правительство... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:59
2022-08-29T11:59
общество
сергей литвинов
магаданская область
донецкая народная республика
магадан
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МАГАДАН, 29 авг – РИА Новости. Магаданская область помогает подготовить детские сады, школу и Дом культуры в Ждановке в ДНР к новому учебному году, сообщает в понедельник правительство Колымы.Ранее сообщалось, что Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Там работают строители и энергетики из Магадана. Власти Колымы доставили в Ждановку медицинское оборудование и технику для коммунальщиков. Школьников города отправили отдохнуть в лагеря Колымы и Крыма."Единственный спортивный зал в Ждановке, расположенный в Доме культуры, находился в плачевном состоянии, но за неимением другого дети были вынуждены в нем заниматься. Сейчас там завершается ремонт. Обновленный спортзал теперь сможет принять в два раза больше детей. Радует, что в общественных пространствах Ждановки благодаря помощи Магаданской области появляются детские городки, где ребята всех возрастов смогут играть и заниматься физкультурой", - цитирует правительство Колымы главу администрации Ждановки Сергея Литвинова.Дополняется, что перед первым сентября при помощи колымчан отремонтировали детские сады "Ручеек", "Уголек", "Капитошка" и школу № 2."Полностью заменена кровля, обновлена вся мебель в начальной школе, укомплектованы кабинеты начальной военной и медико-санитарной подготовки, кулинарии и домоводства для девочек. Приобретены инструменты для уроков труда для мальчиков, что позволит наконец-то проводить полноценные уроки", - цитирует правительство Колымы и. о. директора МБУ школы № 2 города Ждановка Татьяну Толстопятку.
https://ria.ru/20220825/pomosch-1812185025.html
https://ria.ru/20220829/uchebniki-1812807897.html
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общество, сергей литвинов, магаданская область, донецкая народная республика, магадан
Общество, Сергей Литвинов, Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Магадан
11:59 29.08.2022
 
Магаданская область поможет Ждановке в ДНР

Магаданская область поможет Ждановке в ДНР подготовиться к учебному году

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкУчебники
Учебники - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МАГАДАН, 29 авг – РИА Новости. Магаданская область помогает подготовить детские сады, школу и Дом культуры в Ждановке в ДНР к новому учебному году, сообщает в понедельник правительство Колымы.
Ранее сообщалось, что Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Там работают строители и энергетики из Магадана. Власти Колымы доставили в Ждановку медицинское оборудование и технику для коммунальщиков. Школьников города отправили отдохнуть в лагеря Колымы и Крыма.
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"Единственный спортивный зал в Ждановке, расположенный в Доме культуры, находился в плачевном состоянии, но за неимением другого дети были вынуждены в нем заниматься. Сейчас там завершается ремонт. Обновленный спортзал теперь сможет принять в два раза больше детей. Радует, что в общественных пространствах Ждановки благодаря помощи Магаданской области появляются детские городки, где ребята всех возрастов смогут играть и заниматься физкультурой", - цитирует правительство Колымы главу администрации Ждановки Сергея Литвинова.
Дополняется, что перед первым сентября при помощи колымчан отремонтировали детские сады "Ручеек", "Уголек", "Капитошка" и школу № 2.
"Полностью заменена кровля, обновлена вся мебель в начальной школе, укомплектованы кабинеты начальной военной и медико-санитарной подготовки, кулинарии и домоводства для девочек. Приобретены инструменты для уроков труда для мальчиков, что позволит наконец-то проводить полноценные уроки", - цитирует правительство Колымы и. о. директора МБУ школы № 2 города Ждановка Татьяну Толстопятку.
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ОбществоСергей ЛитвиновМагаданская областьДонецкая Народная РеспубликаМагадан
 
 
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