https://ria.ru/20220829/donbass-1812840128.html

Магаданская область поможет Ждановке в ДНР

Магаданская область поможет Ждановке в ДНР - РИА Новости, 29.08.2022

Магаданская область поможет Ждановке в ДНР

Магаданская область помогает подготовить детские сады, школу и Дом культуры в Ждановке в ДНР к новому учебному году, сообщает в понедельник правительство... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:59

2022-08-29T11:59

2022-08-29T11:59

общество

сергей литвинов

магаданская область

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магадан

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МАГАДАН, 29 авг – РИА Новости. Магаданская область помогает подготовить детские сады, школу и Дом культуры в Ждановке в ДНР к новому учебному году, сообщает в понедельник правительство Колымы.Ранее сообщалось, что Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Там работают строители и энергетики из Магадана. Власти Колымы доставили в Ждановку медицинское оборудование и технику для коммунальщиков. Школьников города отправили отдохнуть в лагеря Колымы и Крыма."Единственный спортивный зал в Ждановке, расположенный в Доме культуры, находился в плачевном состоянии, но за неимением другого дети были вынуждены в нем заниматься. Сейчас там завершается ремонт. Обновленный спортзал теперь сможет принять в два раза больше детей. Радует, что в общественных пространствах Ждановки благодаря помощи Магаданской области появляются детские городки, где ребята всех возрастов смогут играть и заниматься физкультурой", - цитирует правительство Колымы главу администрации Ждановки Сергея Литвинова.Дополняется, что перед первым сентября при помощи колымчан отремонтировали детские сады "Ручеек", "Уголек", "Капитошка" и школу № 2."Полностью заменена кровля, обновлена вся мебель в начальной школе, укомплектованы кабинеты начальной военной и медико-санитарной подготовки, кулинарии и домоводства для девочек. Приобретены инструменты для уроков труда для мальчиков, что позволит наконец-то проводить полноценные уроки", - цитирует правительство Колымы и. о. директора МБУ школы № 2 города Ждановка Татьяну Толстопятку.

https://ria.ru/20220825/pomosch-1812185025.html

https://ria.ru/20220829/uchebniki-1812807897.html

магаданская область

донецкая народная республика

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей литвинов, магаданская область, донецкая народная республика, магадан