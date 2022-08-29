16:04 29.08.2022 (обновлено: 16:32 29.08.2022)
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом
Апелляционная палата Кишинева отказалась ужесточить меру пресечения Додону
© Sputnik / Родион Прока
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в понедельник Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов об отмене меры пресечения, сообщила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек.
В понедельник в Кишиневе рассматривался запрос адвокатов об отмене меры пресечения Додону.
"Судьи отклонили ходатайство адвокатов об отмене домашнего ареста Додону. В то же время отклонено требование прокуроров наложить ему дополнительные ограничения, сохранив в силе решение первой инстанции", - сказала Керпек.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".