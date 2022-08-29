Рейтинг@Mail.ru
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/dodon-1812937322.html
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом - РИА Новости, 29.08.2022
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом
Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в понедельник Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов об отмене меры... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:04
2022-08-29T16:32
игорь додон
в мире
кишинев
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_0:15:1785:1019_1920x0_80_0_0_8f9c72d2b2de76ff4dbbf4365260410b.jpg
КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в понедельник Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов об отмене меры пресечения, сообщила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек.В понедельник в Кишиневе рассматривался запрос адвокатов об отмене меры пресечения Додону."Судьи отклонили ходатайство адвокатов об отмене домашнего ареста Додону. В то же время отклонено требование прокуроров наложить ему дополнительные ограничения, сохранив в силе решение первой инстанции", - сказала Керпек.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220810/dodon-1808604114.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_1:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_a6ab1c581acd89e8adc147e11460b2f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь додон, в мире, кишинев, молдавия
Игорь Додон, В мире, Кишинев, Молдавия
16:04 29.08.2022 (обновлено: 16:32 29.08.2022)
 
Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева отказалась ужесточить меру пресечения Додону

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в понедельник Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов об отмене меры пресечения, сообщила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек.
В понедельник в Кишиневе рассматривался запрос адвокатов об отмене меры пресечения Додону.
"Судьи отклонили ходатайство адвокатов об отмене домашнего ареста Додону. В то же время отклонено требование прокуроров наложить ему дополнительные ограничения, сохранив в силе решение первой инстанции", - сказала Керпек.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 15:17
Додон призвал Санду прекратить публичные издевательства над его матерью
 
Игорь ДодонВ миреКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала