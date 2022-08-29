https://ria.ru/20220829/dodon-1812937322.html

Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом - РИА Новости, 29.08.2022

Апелляционная палата Кишинева оставила Додона под домашним арестом

Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в понедельник Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов об отмене меры... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:04

2022-08-29T16:04

2022-08-29T16:32

игорь додон

в мире

кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом, в понедельник Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов об отмене меры пресечения, сообщила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек.В понедельник в Кишиневе рассматривался запрос адвокатов об отмене меры пресечения Додону."Судьи отклонили ходатайство адвокатов об отмене домашнего ареста Додону. В то же время отклонено требование прокуроров наложить ему дополнительные ограничения, сохранив в силе решение первой инстанции", - сказала Керпек.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь додон, в мире, кишинев, молдавия